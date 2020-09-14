Realme Narzo 20 serisinin tanıtım tarihi açıklandı

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Realme geçtiğimiz aylarda bütçe dostu Narzo 10 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi ise yeni nesil modeller çıkarmaya hazırlanıyor.

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Çinli üretici basın mensuplarına yeni ürünlerinin lansman tarihini içeren, oyun konsolu şeklinde bir basın kiti gönderdi. Etkinlik 21 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

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Üç farklı model gelecek

Seri kapsamında Narzo 20A, Narzo 20 ve Narzo 20 Pro olmak üzere üç farklı cihazın tanıtılması bekleniyor. Akıllı telefonlarda MediaTek'in oyun odaklı bir işlemcisine yer verilecek.

Realme Narzo 20 serisi plastik kasa, hızlı şarj destekli 5.000-7.000 mAh'lik piller ve çoklu kamera sistemine sahip olacak. Cihazların fiyat etiketinin ise 150 dolar civarında olacağı söyleniyor.

https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1305374136491847680

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