Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda piyasaya çıkan Realme 11 Pro+ ile önemli bir satış başarısına imza atan Realme, yeni bütçe telefonu için çalışmalara başladı. Bu bağlamda Narzo serisinin yeni üyesi Realme Narzo 60 5G hakkında sızıntılar duymuya devam ediyoruz. Son olarak bütçe modelinin özellikleri netleşmeye başladı. İşte Realme Narzo 60 5G hakkında bildiklerimiz

Realme Narzo 60 ufukta göründü

Aktarıldığı kadarıyla Realme Narzo 60 serisinin önümüzdeki haftalarda vitrine çıkması bekleniyor. Öyle ki Realme tarafından paylaşılan yeni bir video, cihazın tasarımı ve bazı özelliklerine açıklık getirdi. Bununla birlikte Narzo 60, deri arka kapak ve çift 100MP birincil kamera ile karşımıza çıkacak. Realme Narzo 60'a güç verecek sensörlerin detayları henüz açıklanmadı.

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Paylaşılan videoya baktığımızda, cihazın üst bölümünde yuvarlak bir kamera adası ile karşılaşıyoruz. Hemen alt kısımda ise ''Realme Narzo'' etiketine yer verilmiş. Bunun haricinde kavisli bir tasarıma sahip olan cihazın FHD+ AMOLED ekrandan güç alacağı belirtiliyor. Bu ekrana ise kuvvetle muhtemel ekran altı parmak izi sensörü eşlik edecek.

Kaputun altında bütçe telefonu, gücünü 8GB RAM ve 256GB'a kadar depolama ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 6020 yonga setinden alacak. Son olarak kutusundan Android 13 destekli Realme UI 4.0 ile çıkacak Narzo 60'ın bütçe rekabetine iddialı bir giriş yapacağını söyleyebiliriz. Cihazın Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise henüz netleşmedi.

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Realme Narzo 60 ufukta göründü: Çift 100MP kamera ve daha fazlası