Realme Narzo 60 serisinin lansman tarihi onaylandı: İşte beklenen özellikler

İşte Realme Narzo 60 ve Narzo 60 Pro'nun beklenen özellikleri:
Realme Narzo India hesabının Twitter'da paylaştığı son teaser'a göre Narzo 60 serisi, turuncu renkli deri dokulu arka panel ile görünen Martian Horizon tasarımına sahip olacak. Realme Narzo 60 5G, Full HD+ 2400 x 1080 piksel çözünürlü ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,43 inç Super AMOLED ekran ile gelebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D