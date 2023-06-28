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    Realme Narzo 60 serisinin lansman tarihi onaylandı: İşte beklenen özellikler

    61 derecelik kavisli bir ekrana sahip olacak Realme'nin yeni serisi Narzo N60'ın lansman tarihi onaylandı. İşte 6 Temmuz'da piyasaya sürülecek Realme Narzo 60 ve Narzo 60 Pro'nun detayları:
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    Realme Narzo 60 serisinin lansman tarihi onaylandı Tam Boyutta Gör
    Oppo'nun alt markası Realme, şimdilerde yeni serisi Narzo 60'ı tanıttmaya hazırlanıyor. Şirketin resmi Twitter hesabının yaptığı paylaşım ise Realme Narzo 60 ve Narzo 60 Pro'nun 6 Temmuz'da piyasaya sürüleceğini ortaya çıkardı.

    İşte Realme Narzo 60 ve Narzo 60 Pro'nun beklenen özellikleri:

    Realme Narzo India hesabının Twitter'da paylaştığı son teaser'a göre Narzo 60 serisi, turuncu renkli deri dokulu arka panel ile görünen Martian Horizon tasarımına sahip olacak. Realme Narzo 60 5G, Full HD+ 2400 x 1080 piksel çözünürlü ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,43 inç Super AMOLED ekran ile gelebilir.

    Realme Narzo 60 serisinin lansman tarihi onaylandı Tam Boyutta Gör
    MediaTek'in sekiz çekirdekli Dimensity 6020 7nm işlemcisinden güç alması beklenen cihazın 8 GB/12 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB/256 GB UFS 2.2 depolamaya sahip olması bekleniyor. 100MP birincil kameraya sahip olunacağı bilinen telefonun 33W hızlı şarj destekli 5000mAh batarya ile kutudan çıkması bekleniyor. Serinin üst cihazı Narzo 60 Pro'nun özellikleri ise henüz bilinmiyor.
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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 5 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 5 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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