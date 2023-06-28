Realme Narzo 60 serisinin lansman tarihi onaylandı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Oppo'nun alt markası Realme, şimdilerde yeni serisi Narzo 60'ı tanıttmaya hazırlanıyor. Şirketin resmi Twitter hesabının yaptığı paylaşım ise Realme Narzo 60 ve Narzo 60 Pro'nun 6 Temmuz'da piyasaya sürüleceğini ortaya çıkardı.

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İşte Realme Narzo 60 ve Narzo 60 Pro'nun beklenen özellikleri:

Realme Narzo India hesabının Twitter'da paylaştığı son teaser'a göre Narzo 60 serisi, turuncu renkli deri dokulu arka panel ile görünen Martian Horizon tasarımına sahip olacak. Realme Narzo 60 5G, Full HD+ 2400 x 1080 piksel çözünürlü ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,43 inç Super AMOLED ekran ile gelebilir.

Tam Boyutta Gör MediaTek'in sekiz çekirdekli Dimensity 6020 7nm işlemcisinden güç alması beklenen cihazın 8 GB/12 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB/256 GB UFS 2.2 depolamaya sahip olması bekleniyor. 100MP birincil kameraya sahip olunacağı bilinen telefonun 33W hızlı şarj destekli 5000mAh batarya ile kutudan çıkması bekleniyor. Serinin üst cihazı Narzo 60 Pro'nun özellikleri ise henüz bilinmiyor.

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Realme Narzo 60 serisinin lansman tarihi onaylandı