Lansmana sayılı günler kala Realme Narzo 70x 5G'nin ekran özellikleri ortaya çıktı

24 Nisan'da piyasaya sürülecek olan Realme Narzo 70x 5G'nin bazı ekran özellikleri, lansmana sayılı günler kala şirket tarafından onaylandı. İşte cihazın beklenen özellikleri ve fiyatı: