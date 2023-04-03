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    Anlık Bildirim

    Realme Narzo N55 resmen doğrulandı: Yakında geliyor

    Realme orta sınıf Narzo serisi kapsamında yeni bir akıllı telefonun yolda olduğunu doğruladı. Peki Realme Narzo beraberinde neler getiriyor? Gelin hep beraber bakalım. 
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    Realme Narzo N55 resmen doğrulandı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, Narzo serisi kapsamında yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu noktada bir süredir ''Project-N'' ismini vurgulayan marka, bugün nihayet sessizliğini bozdu. Resmi Twitter hesabından Realme, telefonun tasarımını gösteren yeni bir tanıtım videosu paylaştı.

    Realme Narzo N55 tanıtıldı: Yakında geliyor

    Realme Narzo veya Project N olarak tanıtılan cihazın henüz model numarası açıklanmadı. Ancak sızıntılar cihazın Narzo N55 olarak adlandırılacağını söylüyor. Yapılan duyuruda ise Realme, Narzo'nun ''yeni nesil bir teknolojiye'' sahip olacağını belirtiyor.

    Videoya baktığımızda, Realme Narzo’nun ön tarafta rekabetçi bir ekran gövde oranına sahip olacağını görüyoruz. Telefonun sağ tarafında ise ses seviyesi ve güç tuşları bulunuyor. Marka tarafından paylaşılan bir diğer tanıtım görüntüsü ise cihazın bazı özelliklerine açıklık getirdi. Buna göre Realme Narzo veya Project N, 64MP ana kamera, 90Hz yenileme hızı, 33W hızlı şarj desteği ve 16MP ön kameraya sahip olacak.

    Ufak bir hatırlatma ile Realme, geçen yıl Narzo 50 serisi adı altında farklı cihazlar ile karşımıza çıktı. Project N ve Narzo adı altında tanıtılan yeni modelin ise 12 Nisan’da vitrine çıkması bekleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 1 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 3 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 4 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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