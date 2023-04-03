Realme Narzo N55 resmen doğrulandı: Yakında geliyor

Realme Narzo N55 tanıtıldı: Yakında geliyor
Realme Narzo veya Project N olarak tanıtılan cihazın henüz model numarası açıklanmadı. Ancak sızıntılar cihazın Narzo N55 olarak adlandırılacağını söylüyor. Yapılan duyuruda ise Realme, Narzo'nun ''yeni nesil bir teknolojiye'' sahip olacağını belirtiyor.
Videoya baktığımızda, Realme Narzo’nun ön tarafta rekabetçi bir ekran gövde oranına sahip olacağını görüyoruz. Telefonun sağ tarafında ise ses seviyesi ve güç tuşları bulunuyor. Marka tarafından paylaşılan bir diğer tanıtım görüntüsü ise cihazın bazı özelliklerine açıklık getirdi. Buna göre Realme Narzo veya Project N, 64MP ana kamera, 90Hz yenileme hızı, 33W hızlı şarj desteği ve 16MP ön kameraya sahip olacak.
Ufak bir hatırlatma ile Realme, geçen yıl Narzo 50 serisi adı altında farklı cihazlar ile karşımıza çıktı. Project N ve Narzo adı altında tanıtılan yeni modelin ise 12 Nisan’da vitrine çıkması bekleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı