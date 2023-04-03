Realme Narzo N55 resmen doğrulandı: Yakında geliyor

Tam Boyutta Gör Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, Narzo serisi kapsamında yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu noktada bir süredir ''Project-N'' ismini vurgulayan marka, bugün nihayet sessizliğini bozdu. Resmi Twitter hesabından Realme, telefonun tasarımını gösteren yeni bir tanıtım videosu paylaştı.

Realme Narzo N55 tanıtıldı: Yakında geliyor

Realme Narzo veya Project N olarak tanıtılan cihazın henüz model numarası açıklanmadı. Ancak sızıntılar cihazın Narzo N55 olarak adlandırılacağını söylüyor. Yapılan duyuruda ise Realme, Narzo'nun ''yeni nesil bir teknolojiye'' sahip olacağını belirtiyor.

Videoya baktığımızda, Realme Narzo’nun ön tarafta rekabetçi bir ekran gövde oranına sahip olacağını görüyoruz. Telefonun sağ tarafında ise ses seviyesi ve güç tuşları bulunuyor. Marka tarafından paylaşılan bir diğer tanıtım görüntüsü ise cihazın bazı özelliklerine açıklık getirdi. Buna göre Realme Narzo veya Project N, 64MP ana kamera, 90Hz yenileme hızı, 33W hızlı şarj desteği ve 16MP ön kameraya sahip olacak.

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Ufak bir hatırlatma ile Realme, geçen yıl Narzo 50 serisi adı altında farklı cihazlar ile karşımıza çıktı. Project N ve Narzo adı altında tanıtılan yeni modelin ise 12 Nisan’da vitrine çıkması bekleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

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