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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme Narzo serisi Huawei P40 ile aynı gün tanıtılacak

    Realme, Redmi ve Poco'ya rakip olarak piyasaya süreceği yeni Narzo serisi telefonlarını ne zaman tanıtacağını açıkladı. Narzo 10 ve Narzo 10A, Huawei P40 ile aynı gün duyurulacak.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Realme Narzo serisi Huawei P40 ile aynı gün tanıtılacak
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    Realme, Redmi ve Poco markalarının ürünleriyle rekabet etmesi beklenen Narzo adlı yeni bir akıllı telefon serisi duyurmaya hazırlanıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Redmi ve Poco serilerine yeni rakip geliyor: Realme Narzo

    Ayrıca Bkz. "İşte karşınızda Huawei P40 ve P40 Pro [Galeri]"

    Çinli şirket seri kapsamında Narzo 10 ve Narzo 10A modellerinin piyasaya sürüleceğini doğruladı. Bunlardan biri üç arka kamera ile gelirken diğeri dört sensörlü bir kamera sistemine sahip olacak.

    Realme Narzo serisi Huawei P40 ile aynı gün tanıtılacak
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    Başlangıç fiyatı belli oldu

    Narzo 10'un Mediatek Helio G70 yonga seti ile güçlendirileceğine yönelik bilgiler var. Narzo 10A ise Mediatek Helio G80 işlemci ile donatılacak.

    Ayrıca Realme Narzo serisinin başlangıç fiyatının 130 dolar civarında olacağı bildiriliyor. Narzo 10 ve Narzo 10A modelleri 26 Mart tarihinde tanıtılacak. Aynı gün merakla beklenen Huawei P40 ve Huawei P40 Pro'nun da duyurulacağını belirtelim.



    https://twitter.com/realmemobiles/status/1240859360428879872 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    SiberProfil 15 sa. yeni yorumcu
    Realme telefonlarını hızlı şekilde Türkiye pazarına ulaştırması lazım ve şu micro usb sevdasından da vazgeçsin
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    21 bin TL sistem topladım bir bakar mısınız ?
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