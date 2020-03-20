Realme Narzo serisi Huawei P40 ile aynı gün tanıtılacak

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Realme, Redmi ve Poco markalarının ürünleriyle rekabet etmesi beklenen Narzo adlı yeni bir akıllı telefon serisi duyurmaya hazırlanıyor.

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Çinli şirket seri kapsamında Narzo 10 ve Narzo 10A modellerinin piyasaya sürüleceğini doğruladı. Bunlardan biri üç arka kamera ile gelirken diğeri dört sensörlü bir kamera sistemine sahip olacak.

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Başlangıç fiyatı belli oldu

Narzo 10'un Mediatek Helio G70 yonga seti ile güçlendirileceğine yönelik bilgiler var. Narzo 10A ise Mediatek Helio G80 işlemci ile donatılacak.

Ayrıca Realme Narzo serisinin başlangıç fiyatının 130 dolar civarında olacağı bildiriliyor. Narzo 10 ve Narzo 10A modelleri 26 Mart tarihinde tanıtılacak. Aynı gün merakla beklenen Huawei P40 ve Huawei P40 Pro'nun da duyurulacağını belirtelim.

https://twitter.com/realmemobiles/status/1240859360428879872

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