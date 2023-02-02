Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Realme'nin Coca-Cola telefonu için tarih belli oldu: İşte tasarımı

    Realme ve Coca-Cola iş birliği ile piyasaya sürülecek akıllı telefonun lansman tarihi açıklandı. Realme 10 Pro 5G'yi temel alacak model önümüzdeki hafta gözler önüne çıkacak.
    Oy Ver
    Realme'nin Coca-Cola telefonu için tarih verildi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Realme'nin Coca-Cola Corporation ile işbirliği içinde bir akıllı telefon piyasaya süreceği daha önce ortaya çıkmıştı. Çinli üretici cihazın yolda olduğunu onayladı. Ayrıca ne zaman tanıtılacağını da resmi olarak açıkladı.

    Yayınlanan postere göre yeni model 10 Şubat'ta gözler önüne çıkacak. Lansman etkinliğinin Hindistan'da yapılacağını belirtelim. Coca-Cola'nın akıllı telefonu Realme 10 Pro 5G'nin özel bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak.

    Realme'nin Coca-Cola telefonu için tarih verildi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    Coca-Cola telefonu neler sunacak?

    Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition kırmızı gövde ve büyükçe bir Coca-Cola logosu içerecek. Teknik özelliklerinin ise normal modeller aynı olacağı söyleniyor. Buna göre 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç LCD ekran taşıyacak.

    Realme'nin Coca-Cola telefonu için tarih verildi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonun diğer özelliklerini Snapdragon 695 işlemci, 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil ve 108 megapiksel ana kamera olarak sıralayabiliriz. Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition'ın nasıl bir fiyatla satılacağı henüz bilinmiyor.
    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/02/02/realme-10-pro-5g-coca-cola-edition-set-to-launch-next-week-design-revealed/ https://twitter.com/SumitPatwa2034/status/1620831254441783297
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

    Profil resmi
    alex59 6 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    POCO M5
    POCO M5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız