Realme'nin Coca-Cola telefonu için tarih belli oldu: İşte tasarımı

Yayınlanan postere göre yeni model 10 Şubat'ta gözler önüne çıkacak. Lansman etkinliğinin Hindistan'da yapılacağını belirtelim. Coca-Cola'nın akıllı telefonu Realme 10 Pro 5G'nin özel bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak.
Coca-Cola telefonu neler sunacak?
Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition kırmızı gövde ve büyükçe bir Coca-Cola logosu içerecek. Teknik özelliklerinin ise normal modeller aynı olacağı söyleniyor. Buna göre 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç LCD ekran taşıyacak.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/02/02/realme-10-pro-5g-coca-cola-edition-set-to-launch-next-week-design-revealed/ https://twitter.com/SumitPatwa2034/status/1620831254441783297 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?