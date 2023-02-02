Realme'nin Coca-Cola telefonu için tarih belli oldu: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Realme'nin Coca-Cola Corporation ile işbirliği içinde bir akıllı telefon piyasaya süreceği daha önce ortaya çıkmıştı. Çinli üretici cihazın yolda olduğunu onayladı. Ayrıca ne zaman tanıtılacağını da resmi olarak açıkladı.

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Yayınlanan postere göre yeni model 10 Şubat'ta gözler önüne çıkacak. Lansman etkinliğinin Hindistan'da yapılacağını belirtelim. Coca-Cola'nın akıllı telefonu Realme 10 Pro 5G'nin özel bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak.

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Coca-Cola telefonu neler sunacak?

Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition kırmızı gövde ve büyükçe bir Coca-Cola logosu içerecek. Teknik özelliklerinin ise normal modeller aynı olacağı söyleniyor. Buna göre 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç LCD ekran taşıyacak.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonun diğer özelliklerini Snapdragon 695 işlemci, 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil ve 108 megapiksel ana kamera olarak sıralayabiliriz. Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition'ın nasıl bir fiyatla satılacağı henüz bilinmiyor.

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