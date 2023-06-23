Realme Pad 2 geliyor: Pil kapasitesi ve şarj hızı belli oldu

Söz konusu cihazın Realme Pad 2 adı altında sunulacağı bildiriliyor. Düzenleyici kurumun belgelerine göre yeni tablet 33 watt şarjı destekleyen 8.360 mAh kapasiteli bir batarya içerecek. Realme Pad'in ilk versiyonu 18W şarj özellikli 7.100 mAh pille gelmişti.
Tasarıma dair ipuçları da var
Sertifika belgeleri ayrıca cihazın tasarımını da kabaca gösteriyor. Taslak çizime göre arka panelinde yuvarlak bir kamera modülü yer alacak. Ayrıca cihaz yuvarlatılmış köşelere sahip olacak. Realme Pad 2'nin diğer teknik özellikleri ise henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D