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    Realme Pad 2 geliyor: Pil kapasitesi ve şarj hızı belli oldu

    Sertifikasyon sürecinden geçen ikinci nesil Realme Pad yakında piyasaya sürülecek. ABD Federal İletişim Kurulu tarafından onaylanan tabletin batarya kapasitesi ve şarj hızı ortaya çıktı.
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    Realme Pad 2 geliyor: Pil kapasitesi ve şarj hızı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Realme iki yıl önce piyasaya sürdüğü Realme Pad'in ikinci neslini çıkarmaya hazırlanıyor. Çinli markanın yeni tableti şu anda sertifikasyon aşamasında. ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) veritabanında RMP2205 kod adlı bir model ortaya çıktı.

    Söz konusu cihazın Realme Pad 2 adı altında sunulacağı bildiriliyor. Düzenleyici kurumun belgelerine göre yeni tablet 33 watt şarjı destekleyen 8.360 mAh kapasiteli bir batarya içerecek. Realme Pad'in ilk versiyonu 18W şarj özellikli 7.100 mAh pille gelmişti.

    Realme Pad 2 geliyor: Pil kapasitesi ve şarj hızı belli oldu

    Tasarıma dair ipuçları da var

    Sertifika belgeleri ayrıca cihazın tasarımını da kabaca gösteriyor. Taslak çizime göre arka panelinde yuvarlak bir kamera modülü yer alacak. Ayrıca cihaz yuvarlatılmış köşelere sahip olacak. Realme Pad 2'nin diğer teknik özellikleri ise henüz belli değil.

    Realme Pad 2 geliyor: Pil kapasitesi ve şarj hızı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Tüm bunlara ek olarak tabletin Bluetooth SIG veritabanında RMP2204 ve RMP2205 model numaraları altında kayıtlı olduğunu hatırlatalım. Sertifikasyon kurumu tarafından paylaşılan veriler cihazda Bluetooth 5.3 teknolojisine yer verildiğini ortaya koydu.
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    E
    ertu55 40 dakika önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 4 saat önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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