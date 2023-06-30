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    Anlık Bildirim

    Realme Pad 2 sızdırıldı: İşte ilk görüntüleri ve özellikleri

    Çinli üretici Realme yakında yeni bir tablet piyasaya sürecek. Realme Pad 2 olarak adlandırılan modelin tasarımı ve temel özellikleri internete sızdırıldı.     
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    Realme Pad 2 sızdırıldı: İşte ilk görüntüleri ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Realme markasının yeni bir tablet çıkarmaya hazırlandığını daha önce öğrenmiştik. Realme Pad 2 adı altında pazara sunulacak modelle ilgili sızıntıların sayısı artmaya başladı. Son olarak bir kaynak, cihazın görüntülerini yayınladı ve teknik özellikleri hakkında bazı detaylar paylaştı.

    Yayınlanan görseller tabletin iki tonlu metalik bir arka tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Yuvarlak kamera ünitesinde bir adet kamera ve LED flaş mevcut. Ayrıca üst ve alt kısımlarda hoparlör ızgaralarına yer verildiği görülüyor. Ön kamera ise yan çerçevenin merkezine konumlandırılmış durumda.

    Realme Pad 2 sızdırıldı: İşte ilk görüntüleri ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    Realme Pad 2 neler sunacak?

    Realme Pad 2'nin 11 inç Full HD+ ekran taşıyacağı bildiriliyor. MediaTek Helio G99 işlemciden güç alacağı söylenen cihaz 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı içerecek. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 33 watt hızlı şarj teknolojisini destekleyen 8.360 mAh kapasiteli bataryasından alacak.

    Realme Pad 2 sızdırıldı: İşte ilk görüntüleri ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Tüm bunlara ek olarak Realme Pad 2'nin 20 megapiksel ana kamera ve 5 ya da 8 megapiksel ön kamera ile geleceği yönünde bilgiler de var. Kutudan Android 13 tabanlı realme UI 4.0 yüklü şekilde çıkacak. Üretici henüz lansman tarihini açıklamadı ancak tabletin çok yakında tanıtılması bekleniyor.
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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 6 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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