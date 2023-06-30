Tam Boyutta Gör Realme markasının yeni bir tablet çıkarmaya hazırlandığını daha önce öğrenmiştik. Realme Pad 2 adı altında pazara sunulacak modelle ilgili sızıntıların sayısı artmaya başladı. Son olarak bir kaynak, cihazın görüntülerini yayınladı ve teknik özellikleri hakkında bazı detaylar paylaştı.

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Yayınlanan görseller tabletin iki tonlu metalik bir arka tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Yuvarlak kamera ünitesinde bir adet kamera ve LED flaş mevcut. Ayrıca üst ve alt kısımlarda hoparlör ızgaralarına yer verildiği görülüyor. Ön kamera ise yan çerçevenin merkezine konumlandırılmış durumda.

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Realme Pad 2 neler sunacak?

Realme Pad 2'nin 11 inç Full HD+ ekran taşıyacağı bildiriliyor. MediaTek Helio G99 işlemciden güç alacağı söylenen cihaz 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı içerecek. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 33 watt hızlı şarj teknolojisini destekleyen 8.360 mAh kapasiteli bataryasından alacak.

Tam Boyutta Gör Tüm bunlara ek olarak Realme Pad 2'nin 20 megapiksel ana kamera ve 5 ya da 8 megapiksel ön kamera ile geleceği yönünde bilgiler de var. Kutudan Android 13 tabanlı realme UI 4.0 yüklü şekilde çıkacak. Üretici henüz lansman tarihini açıklamadı ancak tabletin çok yakında tanıtılması bekleniyor.

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Realme Pad 2 sızdırıldı: İşte ilk görüntüleri ve özellikleri