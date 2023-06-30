Realme Pad 2 sızdırıldı: İşte ilk görüntüleri ve özellikleri

Yayınlanan görseller tabletin iki tonlu metalik bir arka tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Yuvarlak kamera ünitesinde bir adet kamera ve LED flaş mevcut. Ayrıca üst ve alt kısımlarda hoparlör ızgaralarına yer verildiği görülüyor. Ön kamera ise yan çerçevenin merkezine konumlandırılmış durumda.
Realme Pad 2 neler sunacak?
Realme Pad 2'nin 11 inç Full HD+ ekran taşıyacağı bildiriliyor. MediaTek Helio G99 işlemciden güç alacağı söylenen cihaz 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı içerecek. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 33 watt hızlı şarj teknolojisini destekleyen 8.360 mAh kapasiteli bataryasından alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D