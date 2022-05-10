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    Anlık Bildirim

    Realme Pad 5G, Snapdragon 870 ve Snapdragon 8 Gen 1+ varyantlarıyla geliyor

    Geçtiğimiz yıl tablet pazarına adım atan Realme şimdi de 5G destekli bir model çıkarmaya hazırlanıyor. Realme Pad 5G olarak anılan cihaz Xiaomi Pad 5'e rakip olarak karşımıza çıkacak.
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    Realme Pad 5G geliyor: Xiaomi Pad 5'e rakip olacak
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    Realme markası 2021'in Eylül ayında Mediatek Helio G80 platformunu temel alan ilk tabletini piyasaya sürmüştü. Çinli şirket Realme Pad'in ardından bu yıl Mini versiyonunu da piyasaya sürerek tablet yelpazesini çeşitlendirdi.

    Realme'nin bu kez beşinci nesil ağları destekleyen bir model çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor. Realme Pad 5G adı altında pazara giriş yapacak cihazla ilgili bazı önemli detaylar sızdırıldı. Bilgiler güvenilir bir kaynaktan geliyor.

    Realme Pad 5G geliyor: Xiaomi Pad 5'e rakip olacak
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    Amiral gemisi versiyonu olacak

    Digital Chat Station adlı Weibo kullanıcısı tabletin biri daha ucuz olmak üzere iki versiyonda çıkış yapacağını söyledi. Uygun fiyatlı varyant Snapdragon 870 yonga seti, 2.5K çözünürlüğe sahip LCD ekran, 8.360 mAh pil ve ekran kalemi desteği sunacak.

    Aktarılan bilgilere göre Realme Pad 5G'nin henüz resmi olarak duyurulmayan Snapdragon 8 Gen 1+ işlemciyle donatılmış üst sınıf versiyonu da olacak. Bu modelin Realme Pad 5G Master Explorer Edition olarak adlandırılacağı söyleniyor.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 1 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 4 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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