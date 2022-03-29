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    Kompakt tablet Realme Pad Mini'nin resmi basın görselleri yayınlandı

    Realme çok yakında kompakt boyutlara sahip bir tablet çıkaracağını resmen duyurdu. Şirket, Realme Pad Mini adı altında piyasaya giriş yapacak cihazın resmi basın görsellerini paylaştı.
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    Realme Pad Mini'nin resmi basın görselleri yayınlandı
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    Çinli üretici Realme yakında kompakt boyutlarda bir tablet piyasaya sürecek. Realme Pad Mini olarak adlandırılan modelle ilgili söylentiler bir süredir gündeme meşgul ediyordu. Şimdi ise cihazın resmi basın görselleri ortaya çıktı.

    Mavi ve gümüş renklerde sunulacak tabletin gövdesinin kalınlığı 7.6 mm, ağırlığı ise 372 gram olacak. Kompakt yapıda olan Realme Pad Mini'nin tek ele sığdığı görülüyor. Cihaz 1340 × 800 piksel çözünürlüğe sahip 8.7 inç ekran ile karşımıza çıkacak.

    Realme Pad Mini'nin resmi basın görselleri yayınlandı
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    Realme Pad Mini hakkında neler biliyoruz?

    Tabletin Unisoc T616 yonga setiyle geleceği bildiriliyor. Bu işlemciye büyük olasılıkla 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama alanı eşlik edecek. Cihazın LTE bağlantı desteği ve 18 watt hızlı şarj özellikli 6.400 mAh pil içereceği de notlar arasında.

    Realme Pad Mini'nin resmi basın görselleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Realme Pad Mini'nin arka panelinde 8 megapiksel kamera bulunacağı söyleniyor. Ön kısmında ise 5 megapiksel selfie kamerası görev yapacak. Tüm bu detayların netleşmesi ile birlikte yeni kompakt tabletin çok yakında resmiyet kazanması bekleniyor.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Bloodin 3 saat önce

    Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.

    venomboy_85 1 gün önce

    Ş
    şapkaa 3 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 4 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 5 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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