Kompakt tablet Realme Pad Mini'nin resmi basın görselleri yayınlandı

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Çinli üretici Realme yakında kompakt boyutlarda bir tablet piyasaya sürecek. Realme Pad Mini olarak adlandırılan modelle ilgili söylentiler bir süredir gündeme meşgul ediyordu. Şimdi ise cihazın resmi basın görselleri ortaya çıktı.

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Mavi ve gümüş renklerde sunulacak tabletin gövdesinin kalınlığı 7.6 mm, ağırlığı ise 372 gram olacak. Kompakt yapıda olan Realme Pad Mini'nin tek ele sığdığı görülüyor. Cihaz 1340 × 800 piksel çözünürlüğe sahip 8.7 inç ekran ile karşımıza çıkacak.

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Realme Pad Mini hakkında neler biliyoruz?

Tabletin Unisoc T616 yonga setiyle geleceği bildiriliyor. Bu işlemciye büyük olasılıkla 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama alanı eşlik edecek. Cihazın LTE bağlantı desteği ve 18 watt hızlı şarj özellikli 6.400 mAh pil içereceği de notlar arasında.

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Realme Pad Mini'nin arka panelinde 8 megapiksel kamera bulunacağı söyleniyor. Ön kısmında ise 5 megapiksel selfie kamerası görev yapacak. Tüm bu detayların netleşmesi ile birlikte yeni kompakt tabletin çok yakında resmiyet kazanması bekleniyor.

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Realme Pad Mini'nin resmi basın görselleri yayınlandı