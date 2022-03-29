realme 9 4G firmanın web sitesinde göründü

Başta orijinal model olmak üzere realme 9 serisi bugüne kadar Pro, SE, i gibi toplamda 5 model halinde piyasaya sürülmüştü. Altıncısı ise orijinal modelin 4G versiyonu olacak. Firma veri tabanında da bu doğrulandı.
realme 9 4G neler sunacak?
Firmanın veri tabanında ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde silinen realme 9 4G modeli böylece doğrulanmış oldu. Realme 9 5G yanında realme 9 4G modeli de LTE teknolojisini kullanan pazarları hedefleyecek.
RMX3521 seri numarasını kullanan modelde 108MP çözünürlüğünde ana sensör olacağı iddia ediliyor. Böylece serideki en yüksek çözünürlük sunulacak. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde olacak.
6GB/8GB RAM ve 128GB depolama seçeneği olan modelin 5000mAh batarya ile 33W hızlı şarja sahip olmasının beklendiği belirtiliyor. Yonga seti ve ekran tarafında herhangi bir detayın olmadığı realme 9 4G için ilk etapta Hindistan pazarı hedefleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"