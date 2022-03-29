realme 9 4G firmanın web sitesinde göründü

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Başta orijinal model olmak üzere realme 9 serisi bugüne kadar Pro, SE, i gibi toplamda 5 model halinde piyasaya sürülmüştü. Altıncısı ise orijinal modelin 4G versiyonu olacak. Firma veri tabanında da bu doğrulandı.

realme 9 4G neler sunacak?

Firmanın veri tabanında ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde silinen realme 9 4G modeli böylece doğrulanmış oldu. Realme 9 5G yanında realme 9 4G modeli de LTE teknolojisini kullanan pazarları hedefleyecek.

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RMX3521 seri numarasını kullanan modelde 108MP çözünürlüğünde ana sensör olacağı iddia ediliyor. Böylece serideki en yüksek çözünürlük sunulacak. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde olacak.

6GB/8GB RAM ve 128GB depolama seçeneği olan modelin 5000mAh batarya ile 33W hızlı şarja sahip olmasının beklendiği belirtiliyor. Yonga seti ve ekran tarafında herhangi bir detayın olmadığı realme 9 4G için ilk etapta Hindistan pazarı hedefleniyor.

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