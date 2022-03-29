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    realme 9 4G firmanın web sitesinde göründü

    Yeni realme 9 4G akıllı telefon modeli veri tabanlarında ortaya çıkmaya başladı. 4G pazarlarına hitap edecek olan yeni model 108MP ana sensör ile dikkat çekiyor. 
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    realme 9 4G
    Tam Boyutta Gör

    Başta orijinal model olmak üzere realme 9 serisi bugüne kadar Pro, SE, i gibi toplamda 5 model halinde piyasaya sürülmüştü. Altıncısı ise orijinal modelin 4G versiyonu olacak. Firma veri tabanında da bu doğrulandı.

    realme 9 4G neler sunacak?

    Firmanın veri tabanında ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde silinen realme 9 4G modeli böylece doğrulanmış oldu. Realme 9 5G yanında realme 9 4G modeli de LTE teknolojisini kullanan pazarları hedefleyecek.

    RMX3521 seri numarasını kullanan modelde 108MP çözünürlüğünde ana sensör olacağı iddia ediliyor. Böylece serideki en yüksek çözünürlük sunulacak. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde olacak.

    6GB/8GB RAM ve 128GB depolama seçeneği olan modelin 5000mAh batarya ile 33W hızlı şarja sahip olmasının beklendiği belirtiliyor. Yonga seti ve ekran tarafında herhangi bir detayın olmadığı realme 9 4G için ilk etapta Hindistan pazarı hedefleniyor.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    venomboy_85 1 gün önce

    Ş
    şapkaa 2 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 4 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 4 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 5 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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