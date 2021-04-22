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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    realme Q3 ve Q3i en uygun 5G telefonlar oldu

    5G trendinde üreticilerin fiyat rekabeti devam ediyor. Artık 150$ seviyesine kadar inen 5G telefonlar görme şansımız var. Bunda en büyük pay Dimensity yonga setlerine ait.
    22 Nisan 2021, 21:48 (1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    realme Q3 ve Q3i en uygun 5G telefonlar oldu
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    Bu yıla hızlı başlayan realme birbiri ardına yeni modellerin tanıtımına devam ediyor. realme Q serisi özellikle Çin’de çok beğeniliyor. İkinci nesilin satış başarısının ardından üçüncü nesil de kendisini gösterdi.

    realme Q3 özellikleri ve fiyatı

    realme Q3 modelinde 6.5 inçlik Full HD+ çözünürlüğünde LCD ekran yer alıyor. 120Hz tazeleme hızı olan ekran 180Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Ekran 600 nit parlaklık seviyesine çıkabilirken NTSC renk gamının da yüzde 96’sını kapsıyor. Parmak izi okuyucu ise yan kısma entegre.

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    Snapdragon 750G yonga setinden gücünü alan akıllı telefonda 6GB/8GB RAM bellek ve 128GB depolama seçenekleri mevcut. Özel bir buhar odası ile sistemin sıcaklığı 10 dereceye kadar soğutulabiliyor.

    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör 4K video kaydı yapabilirken 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve makro sensör yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. 5000mAh kapasiteli batarya 30W hızlı şarj ile destekleniyor. realme Q3 fiyatlandırması şu şekilde:

    realme Q3 6GB + 128GB  – 200$

    realme Q3 8GB + 128GB  – 215$

    realme Q3 ve Q3i en uygun 5G telefonlar oldu
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    realme Q3i özellikleri ve fiyatı

    realme Q3i firmanın en uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlarından birisi durumunda. 6.5 inçlik LCD ekranında Full HD+ çözünürlük sunan telefon 90Hz tazeleme hızına sahip. Parmak izi okuyucu yine yan kısma entegre.

    7nm sürecindeki Dimensity 700 yonga setinin güç verdiği telefonda 4GB/6GB RAM bellek ve 128GB depolama yer alıyor. Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, monokrom sensör ve makro sensör yer alıyor. 5000mAh kapasiteli bataryanın 18W hızlı şarj ile desteklendiği realme Q3i modeli 155$ başlangıç fiyatına sahip.



    https://www.gizmochina.com/2021/04/22/realme-q3-pro-dimensity-1100-chip-launched-alongside-realme-q3/
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moueson 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ucuz mal alacak kadar zengin değilim . O yüzden Apple devam.
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