Realme Q5i tanıtıldı: 5G desteği, 6.58 inç ekran ve 5.000 mAh pil

Çinli üretici Realme yeni bir akıllı telefon piyasaya sürdü. Realme Q5i olarak adlandırılan model orta sınıf özellikler ve uygun fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor.
Akıllı telefonda 2400 × 1080 piksel çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan 6.58 inç LCD ekran var. Damla çentikli tasarımı benimseyen cihaz 8 megapiksel selfie kamerasına yer verilmiş. Arka panelinde ise 13 + 2 megapiksel çift kamera mevcut.
5G destekli işlemci
Cihaz gücünü 5G destekli MediaTek Dimensity 810 yonga setinden alıyor. Bu işlemciye 4/6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. MicroSD kart yuvası olan akıllı telefonda 33W hızlı şarj destekli 4.800 mAh bataryaya yer verilmiş.
Realme Q5i'nin parmak izi tarayısı güç tuşuna yerleştirilmiş şekilde geliyor. Android 12 tabanlı Realme 3.0 UI ile kutudan çıkan akıllı telefonun mavi ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği var. Fiyatı ise donanım konfigürasyonuna göre değişiyor.
Realme Q5i Özellikleri:
- Ekran: 6.58 inç LCD, FullHD+
- İşlemci: MediaTek Dimensity 810
- RAM: 4/6 GB
- Depolama: 128 GB
- İşletim sistemi: Android 12 (Realme 3.0 UI)
- Arka kamera: 13 + 2 megapiksel
- Ön kamera: 8 megapiksel
- Batarya: 5.000 mAh, 33W şarj
- Bağlantı: 5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C portu
- Renkler: Siyah, Mavi
- Boyutlar: 163.8 × 75.1 × 8.1 mm
- Ağırlık: 190 gr
Realme Q5i Fiyatları:
- 4 GB RAM ve 128 GB depolama - 188 dolar
- 6 GB RAM ve 128 GB depolama - 204 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.
ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler