Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Realme Q5i tanıtıldı: 5G desteği, 6.58 inç ekran ve 5.000 mAh pil

    Realme markası 5G bağlantı desteğine sahip yeni bir orta sınıf akıllı telefon çıkardı. Realme Q5i adı altında pazara giriş yapan model 200 doların altında bir başlangıç fiyatı ile geliyor.
    Oy Ver

    Realme Q5i tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Çinli üretici Realme yeni bir akıllı telefon piyasaya sürdü. Realme Q5i olarak adlandırılan model orta sınıf özellikler ve uygun fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor.

    Akıllı telefonda 2400 × 1080 piksel çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan 6.58 inç LCD ekran var. Damla çentikli tasarımı benimseyen cihaz 8 megapiksel selfie kamerasına yer verilmiş. Arka panelinde ise 13 + 2 megapiksel çift kamera mevcut.

    Realme Q5i tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    5G destekli işlemci

    Cihaz gücünü 5G destekli MediaTek Dimensity 810 yonga setinden alıyor. Bu işlemciye 4/6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. MicroSD kart yuvası olan akıllı telefonda 33W hızlı şarj destekli 4.800 mAh bataryaya yer verilmiş.

    Realme Q5i tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Realme Q5i'nin parmak izi tarayısı güç tuşuna yerleştirilmiş şekilde geliyor. Android 12 tabanlı Realme 3.0 UI ile kutudan çıkan akıllı telefonun mavi ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği var. Fiyatı ise donanım konfigürasyonuna göre değişiyor.

    Realme Q5i tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Realme Q5i Özellikleri:

    • Ekran: 6.58 inç LCD, FullHD+
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 810
    • RAM: 4/6 GB
    • Depolama: 128 GB
    • İşletim sistemi: Android 12 (Realme 3.0 UI)
    • Arka kamera: 13 + 2 megapiksel
    • Ön kamera: 8 megapiksel
    • Batarya: 5.000 mAh, 33W şarj
    • Bağlantı: 5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C portu
    • Renkler: Siyah, Mavi
    • Boyutlar: 163.8 × 75.1 × 8.1 mm
    • Ağırlık: 190 gr

    Realme Q5i Fiyatları:

    • 4 GB RAM ve 128 GB depolama - 188 dolar
    • 6 GB RAM ve 128 GB depolama - 204 dolar
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'yi Ay'a taşıyacak: Milli Hibrit İtki Sistemi

    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 3 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 4 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    Profil resmi
    orcnd 5 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    Profil resmi
    alfa-x 5 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    TCL L7 5002H
    TCL L7 5002H
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    2021 Apple MacBook Pro 16 in&#231;
    2021 Apple MacBook Pro 16 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız