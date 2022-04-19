Realme Q5i tanıtıldı: 5G desteği, 6.58 inç ekran ve 5.000 mAh pil

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Çinli üretici Realme yeni bir akıllı telefon piyasaya sürdü. Realme Q5i olarak adlandırılan model orta sınıf özellikler ve uygun fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor.

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Akıllı telefonda 2400 × 1080 piksel çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan 6.58 inç LCD ekran var. Damla çentikli tasarımı benimseyen cihaz 8 megapiksel selfie kamerasına yer verilmiş. Arka panelinde ise 13 + 2 megapiksel çift kamera mevcut.

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5G destekli işlemci

Cihaz gücünü 5G destekli MediaTek Dimensity 810 yonga setinden alıyor. Bu işlemciye 4/6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. MicroSD kart yuvası olan akıllı telefonda 33W hızlı şarj destekli 4.800 mAh bataryaya yer verilmiş.

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Realme Q5i'nin parmak izi tarayısı güç tuşuna yerleştirilmiş şekilde geliyor. Android 12 tabanlı Realme 3.0 UI ile kutudan çıkan akıllı telefonun mavi ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği var. Fiyatı ise donanım konfigürasyonuna göre değişiyor.

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Realme Q5i Özellikleri:

Ekran: 6.58 inç LCD, FullHD+

6.58 inç LCD, FullHD+ İşlemci: MediaTek Dimensity 810

MediaTek Dimensity 810 RAM: 4/6 GB

4/6 GB Depolama: 128 GB

128 GB İşletim sistemi: Android 12 (Realme 3.0 UI)

Android 12 (Realme 3.0 UI) Arka kamera: 13 + 2 megapiksel

13 + 2 megapiksel Ön kamera: 8 megapiksel

8 megapiksel Batarya: 5.000 mAh, 33W şarj

5.000 mAh, 33W şarj Bağlantı: 5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C portu

5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C portu Renkler: Siyah, Mavi

Siyah, Mavi Boyutlar: 163.8 × 75.1 × 8.1 mm

163.8 × 75.1 × 8.1 mm Ağırlık: 190 gr

Realme Q5i Fiyatları:

4 GB RAM ve 128 GB depolama - 188 dolar

6 GB RAM ve 128 GB depolama - 204 dolar

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