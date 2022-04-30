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    Realme Smart TV X Full HD akıllı TV'ler tanıtıldı

    Çinli Realme markası yeni bir akıllı TV piyasaya sürdü. Smart TV X Full HD isimli model 40 ve 43 inç olmak üzere iki farklı boyutta geliyor.                     
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    Realme Smart TV X Full HD akıllı TV'ler tanıtıldı
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    Realme markası akıllı TV ürün yelpazesini Smart TV X Full HD modeliyle genişletti. Yeni televizyon 40 ve 43 inç olmak üzere iki farklı boyutta karşımıza çıktı.

    Realme Smart TV X Full HD gücünü 1.1 GHz frekansında çalışan MediaTek yonga setinden alıyor. Buna 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Cihazın Android TV 11 işletim sistemiyle çalıştığını belirtelim.

    Realme Smart TV X Full HD akıllı TV'ler tanıtıldı
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    Akıllı TV'de 1920 x 1080 piksel çözünürlük ve 400 nit parlaklık sunan bir ekran yer alıyor. HDR10 destekli bu panel renk kalitesini önemli ölçüde artıran Chroma Boost Picture Engine teknolojisine de sahip.

    Realme Smart TV X Full HD özellikleri

    Realme Smart TV X Full HD toplam 24W gücünde Dolby Atmos özellikli hoparlör sistemi ile geliyor. Diğer özelliklerini Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 desteği, bir Ethernet, iki HDMI, iki USB bağlantı noktası ve bir S/PDIF arayüzü olarak sıralayabiliriz.

    Realme Smart TV X Full HD akıllı TV'ler tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Realme'nin yeni akıllı TV'leri 4 Mayıs itibarıyla satışa sunulacak. Smart TV X Full HD'nin 40 inçlik modeli 300 dolar, 43 inç ekranlı versiyonu ise 340 dolar fiyat etiketi taşıyor.

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    C
    Command-01 4 saat önce

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    L
    linkci_sude 2 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 2 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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