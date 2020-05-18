ASELSAN'ın desteğiyle geliştirilen dijital konferans uygulaması: BizBize

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Koronavirüs salgını nedeniyle dijital konferans uygulamaları zirve yapmış durumda. Konferans uygulaması olarak Zoom, Teams, Discord gibi yabancı uygulamalar kullanılıyor. ASELSAN iştiraki BİTES tarafından geliştirilen dijital konferans uygulaması bu uygulamalara yerli alternatif olmayı amaçlıyor.

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BİTES’in dijital konferans uygulamasına Türkiye’de “BizBize”, global pazarda ise “XperMeet” adı verdi. ASELSAN, kurum içerisindeki görüşmeleri BizBize üzerinden yapmaya başladı. Tedarikçilerle yapılacak görüşmelerde de kullanılacak.

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BizBize, görüşmeleri uçtan uca şifreleme yöntemi ile ileterek güvenli iletişim sunuyor. Veriler Turkcell ve Turksat altyapıları üzerinden aktarılıyor. Uygulamada görüntülü arama, sesli arama ve mesajlaşma özellikleri var. Sınıf oluşturma ve panel düzenleme seçenekleri bulunuyor. Milli mobil iletişim altyapı sağlayıcısı ULAK ile entegre olarak servis önceliklendirme özelliği kullanılarak toplantıların mobil ortamlardan da veri sürekliliğinin sağlanmasına olanak sağlanacak. Bu sayede yurt içi kullanıcılara daha kaliteli hizmet sunulacak.

Yurt dışında XperMeet adıyla kullanılacak uygulama ilk sınavını bugün düzenlenecek "Güvenlik, Savunma, Havacılık ve Uzay'ın Geleceği" konulu çevrimiçi video konferans etkinliği SEDEC Talks'ta verecek. SEDEC etkinliği 42 ülkenin katılımıyla düzenleniyor.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/aselsani-yerli-video-konferans-uygulamasi-konusturacak/1843809

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