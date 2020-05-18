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    ASELSAN'ın desteğiyle geliştirilen dijital konferans uygulaması: BizBize

    ASELSAN'ın iştiraki BİTES tarafından geliştirilen BizBize uygulaması kurum içerisinde kullanılmaya başlandı. İlk ulusal sunavını da bugün düzenlenecek dijital konferans etkinliğinde verecek.
    1
    13 sa.
    1,9b
    10
    10
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    ASELSAN'ın desteğiyle geliştirilen dijital konferans uygulaması: BizBize
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    Koronavirüs salgını nedeniyle dijital konferans uygulamaları zirve yapmış durumda. Konferans uygulaması olarak Zoom, Teams, Discord gibi yabancı uygulamalar kullanılıyor. ASELSAN iştiraki BİTES tarafından geliştirilen dijital konferans uygulaması bu uygulamalara yerli alternatif olmayı amaçlıyor.

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    BİTES’in dijital konferans uygulamasına Türkiye’de “BizBize”, global pazarda ise “XperMeet” adı verdi. ASELSAN, kurum içerisindeki görüşmeleri BizBize üzerinden yapmaya başladı. Tedarikçilerle yapılacak görüşmelerde de kullanılacak.

    Ayrıca Bkz. "WhatsApp beta sürümünde Messenger Rooms entegrasyonu"

    BizBize, görüşmeleri uçtan uca şifreleme yöntemi ile ileterek güvenli iletişim sunuyor. Veriler Turkcell ve Turksat altyapıları üzerinden aktarılıyor. Uygulamada görüntülü arama, sesli arama ve mesajlaşma özellikleri var. Sınıf oluşturma ve panel düzenleme seçenekleri bulunuyor. Milli mobil iletişim altyapı sağlayıcısı ULAK ile entegre olarak servis önceliklendirme özelliği kullanılarak toplantıların mobil ortamlardan da veri sürekliliğinin sağlanmasına olanak sağlanacak. Bu sayede yurt içi kullanıcılara daha kaliteli hizmet sunulacak.

    Yurt dışında XperMeet adıyla kullanılacak uygulama ilk sınavını bugün düzenlenecek "Güvenlik, Savunma, Havacılık ve Uzay'ın Geleceği" konulu çevrimiçi video konferans etkinliği SEDEC Talks'ta verecek. SEDEC etkinliği 42 ülkenin katılımıyla düzenleniyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/aselsani-yerli-video-konferans-uygulamasi-konusturacak/1843809 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Guhong01 (Guhong 01 ) 10 sa. en beğenilen
    Bir dönem Aselsan'da çalışma fırsatı buldum ve bazı departmanları gerçekten müthiş zekalar barındırıyor, kutluyorum. Türkiye'de çalışılabilecek en iyi yerlerden biri.
    Bir dönem Aselsan'da çalışma fırsatı buldum ve bazı departmanları gerçekten müthiş zekalar barındırıyor, kutluyorum. Türkiye'de çalışılabilecek en iyi yerlerden...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 7 sa.
    Her zaman olduğu gibi <b>isim berbat!</b>
    1 Yanıt Yanıtla
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 6 sa. DH Misafiri
    Heee doğru. Zoom ve Discord'un anlamları şahane zaten... İçim titriyor anlamlarını düşününce
    Yanıtla +1
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 10 sa. en beğenilen
    Bir dönem Aselsan'da çalışma fırsatı buldum ve bazı departmanları gerçekten müthiş zekalar barındırıyor, kutluyorum. Türkiye'de çalışılabilecek en iyi yerlerden biri.
    Yanıtla +8
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    raxetul (Emrah Urhan) 11 sa.
    Ulak üzerinde servis önceliklendirme yapması kopyala yapıştır bir çözüm olmadığını gösteriyor.
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    smart1978 (X Y) 11 sa.
    Bu iste Cinli firmalarin parmagi/katkisi filan ucundan dahi olsa yoksa bana da ...
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    mokoko_TR 11 sa. yeni yorumcu smart1978
    devlet ve aselsan oldugu için çinliler olmaz yazılımda çok zor deil önemli olan serverler ve güvenligi işletilmesi
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    mokoko_TR 12 sa. yeni yorumcu
    adı var kendi yok..
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    race_2007 (yener my) 12 sa. internetmagduru
    Büyük ihtimal diğer kullanıcılara gelmez Kamu kurumlarına gelir
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    MehmetNY (Mehmet ) 12 sa.
    -- Government has joined the chat room.
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