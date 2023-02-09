Realme V30 ve V30T duyurudan önce resmi web sitesinde listelendi

Tam Boyutta Gör Realme'nin GT Neo 5 ile birlikte iki uygun fiyatlı akıllı telefon daha tanıtmayı planladığı bildiriliyor. Realme V30 ve Realme V30T isimli modeller şirketin web sitesinde ortaya çıktı. Böylelikle temel özellikleri ve tasarımları da netleşmiş oldu.

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Her iki cihazın da 1600 x 720 piksel (HD+) çözünürlük ve 600 nit maksimum parlaklık sunan 6.5 inç LCD ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Ön panelde 5 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapan göz yaşı damlası şeklinde bir çentik yer alacak.

Fiyat etiketleri de ortaya çıktı

Akıllı telefonlar MediaTek Dimensity 700 yonga setiyle karşımıza çıkacak. Tüm bunlara ek olarak 10W şarj destekli 5.000 mAh pil, 13 + 8 megapiksel çift kamera ve Android 12 işletim sistemi de konuşuluyor. Siyah ve altın olmak üzere iki renk seçeneği de netleşmiş durumda.

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Bu arada cihazların fiyat etiketleri de internete düştü. Realme V30T biraz daha pahalı ancak iki model arasında teknik özellik bakımından ne gibi farklılıklar var henüz belli değil. Detayları 9 Şubat'taki lansmanda öğreneceğiz. İşte fiyatlar:

Realme V30

6 GB + 128 GB – 162 dolar

8 GB + 128 GB – 191 dolar

Realme V30T

6 GB + 128 GB – 191 dolar

8 GB + 128 GB – 221 dolar

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Realme V30 ve V30T duyurudan önce sahneye çıktı