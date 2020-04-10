Realme X3 SuperZoom'un detayları ortaya çıktı

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Realme yakında üst düzey özelliklere sahip uygun fiyatlı bir akıllı telefon piyasaya sürecek gibi görünüyor. X serisi altında çıkması beklenen cihaz Geekbench ve NBTC veritabanında görüldü.

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Realme X3 SuperZoom olarak adlandırılan telefonun model numarası RMX2086. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 855+ platformundan güç alacak. Ayrıca 12 GB RAM ve Android 10 işletim sistemiyle gelecek.

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Sertifikasyon sürecinden geçiyor

Realme X3 SuperZoom hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak ismine bakılırsa optik zoom yeteneğiyle öne çıkan bir kamera sistemiyle gelecek.

Akıllı telefonun ne zaman piyasaya sürüleceğini henüz bilmiyoruz. Ancak sertifikasyon sürecinden geçmesi çok yakında tanıtılacağı anlamına geliyor.

https://www.gsmarena.com/realme_x3_superzoom_specs_geekbench_nbtc-news-42543.php

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