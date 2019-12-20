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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme X50 5G, hızlı şarj teknolojisi VOOC 4.0'ın gelişmiş sürümüyle gelecek

    Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Realme X50 5G akıllı telefon modelinin, 30 dakikada yüzde 70 şarj edebilen gelişmiş VOOC 4.0 hızlı şarj teknolojisi ile geleceği belirtildi.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Realme X50 5G, hızlı şarj teknolojisi VOOC 4.0'ın gelişmiş sürümüyle gelecek
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    Çinli akıllı telefon üreticisi Realme'nin gelecek ay tanıtılması beklenen Realme X50 5G modeli ile detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Gelen haberlere göre, cihazın şarj performansı olarak kullanıcıları bir hayli tatmin edeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

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    30 dakikada yüzde 70 şarj

    Açıklanan bilgilere göre Realme X50 5G, VOOC 4.0 hızlı şarj teknolojisinin geliştirilmiş bir versiyonuyla karşımıza çıkacak. Realme'nin iddialarına göre bu teknoloji, akıllı telefonı sadee 30 dakika içinde sıfırdan yüzde 70'e kadar şarj edebilecek. Ancak burada pil kapasitesinin önemli olduğunu ve şirketin bu konuda henüz açıklama yapmadığını da belirtmemiz gerek.

    Bununla birlikte VOOC 4.0'ın bu geliştirilmiş sürümünün, akıllı beş yongalı koruma ile hız ve güvenliği dengelemek için gerçek zamanlı şarj izleme özelliği ile geleceği belirtiliyor. Piyasaya çıkış tarihi henüz açıklanmayan Realme X50 5G, şirketin açıklamalarına göre Snapdragon 765G yonga seti, eş zamanlı 5G ve WiFi bağlantı desteği, delikli ekran ve çift selfie kamerası ile gelecek.



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