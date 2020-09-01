Realme X7 ve X7 Pro tanıtıldı

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Realme’nin bir süredir ipuçlarını verdiği yeni akıllı telefon serisi X7 ve X7 Pro tanıtıldı. Firma maliyetleri düşük seviyede tutarak performansa ve kameraya oynayan orta seviye bir seri hazırlamış.

Realme X7 özellikleri ve fiyatı

Realme X7 modelinde 6.4 inçlik 1080x2400 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran bizi karşılıyor. Ekran tazeleme hızı 60Hz. Nokta çentikli tasarım ile ekran-kasa oranı yüzde 90 üzerinde seyrediyor. Dokunmatik örnekleme hızı 180Hz iken ekran Gorilla Glass ile korunuyor.

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2 adet Cortex-A76 çekirdeği ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Dimensity 800U yonga setinin güç verdiği telefonda 6GB/8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi sunuluyor. 4300mAh kapasiteli batarya ise 65W hızlı şarj ile destekleniyor.

Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde f/1.8 ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik ve 2MP çözünürlüğünde makro sensör yer alıyor. 4K video kaydı yapabilen kamera paketi yapay zeka ile çeşitli yetenekler de kazanıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Realme X7 için fiyatlar şu şekilde:

Realme X7 6 GB RAM + 128 GB storage – 264$

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Realme X7 8 GB RAM + 128 GB storage – 352$

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Realme X7 Pro özellikleri ve fiyatı

Realme X7 Pro biraz daha yukarıda konumlanıyor. 6.55 inçlik Super AMOLED ekran Full HD+ çözünürlük sunuyor. 120Hz ekran tazeleme ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızı mevcut. Ekran-kasa oranı bu modelde yüzde 91.6 olarak gerçekleşiyor.

Telefona 4 adet Cortex-A77 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşan Dimensity 1000+ yonga seti güç veriyor. 6GB/8GB LPDDR4x RAM yanında 128GB/256GB UFS 3.1 depolama seçenekleri sunuluyor. 4500mAh kapasiteli batarya 65W hızlı şarja sahip.

Arka kısımda Sony IMX686 64MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2MP çözünürlüğünde makro sensör yer alıyor. Ön kamera yine 32MP çözünürlüğünde. Kamera paketi yine pek çok yeteneğe sahip.

Bu modelde farklı olarak stereo hoparlörler ve çift frekans GPS kullanılıyor. Fiyatlar ise şu şekilde:

Realme X7 Pro 6 GB RAM + 128 GB storage – 323$

Realme X7 Pro 8 GB RAM + 128 GB storage – 364$

Realme X7 Pro 8 GB RAM + 256 GB storage – 469$

https://www.gizmochina.com/2020/09/01/realme-x7-x7-pro-with-120hz-display-dimensity-1000-64mp-quad-cameras-65w-fast-charging-launched-in-china/

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