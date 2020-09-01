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    Realme X7 ve X7 Pro tanıtıldı

    Realme X7 modelinde 6.4 inçlik AMOLED ekran ve Dimensity 800U yonga seti, Realme X7 Pro modelinde 6.55 inçlik Super AMOLED ve Dimensity 1000+ yonga seti yer alıyor.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Realme X7 ve X7 Pro tanıtıldı
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    Realme’nin bir süredir ipuçlarını verdiği yeni akıllı telefon serisi X7 ve X7 Pro tanıtıldı. Firma maliyetleri düşük seviyede tutarak performansa ve kameraya oynayan orta seviye bir seri hazırlamış.

    Realme X7 özellikleri ve fiyatı

    Realme X7 modelinde 6.4 inçlik 1080x2400 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran bizi karşılıyor. Ekran tazeleme hızı 60Hz. Nokta çentikli tasarım ile ekran-kasa oranı yüzde 90 üzerinde seyrediyor. Dokunmatik örnekleme hızı 180Hz iken ekran Gorilla Glass ile korunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Taşınabilir SSD ve WiFi 6 bu projede bir araya geliyor"

    2 adet Cortex-A76 çekirdeği ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Dimensity 800U yonga setinin güç verdiği telefonda 6GB/8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi sunuluyor. 4300mAh kapasiteli batarya ise 65W hızlı şarj ile destekleniyor.

    Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde f/1.8 ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik ve 2MP çözünürlüğünde makro sensör yer alıyor. 4K video kaydı yapabilen kamera paketi yapay zeka ile çeşitli yetenekler de kazanıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Realme X7 için fiyatlar şu şekilde:

    Realme X7 6 GB RAM + 128 GB storage – 264$

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    Realme X7 8 GB RAM + 128 GB storage – 352$

    Realme X7 ve X7 Pro tanıtıldı
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    Realme X7 Pro özellikleri ve fiyatı

    Realme X7 Pro biraz daha yukarıda konumlanıyor. 6.55 inçlik Super AMOLED ekran Full HD+ çözünürlük sunuyor. 120Hz ekran tazeleme ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızı mevcut. Ekran-kasa oranı bu modelde yüzde 91.6 olarak gerçekleşiyor.

    Telefona 4 adet Cortex-A77 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşan Dimensity 1000+ yonga seti güç veriyor. 6GB/8GB LPDDR4x RAM yanında 128GB/256GB UFS 3.1 depolama seçenekleri sunuluyor. 4500mAh kapasiteli batarya 65W hızlı şarja sahip.

    Arka kısımda Sony IMX686 64MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2MP çözünürlüğünde makro sensör yer alıyor. Ön kamera yine 32MP çözünürlüğünde. Kamera paketi yine pek çok yeteneğe sahip.

    Bu modelde farklı olarak stereo hoparlörler ve çift frekans GPS kullanılıyor. Fiyatlar ise şu şekilde:

    Realme X7 Pro 6 GB RAM + 128 GB storage – 323$

    Realme X7 Pro 8 GB RAM + 128 GB storage – 364$

    Realme X7 Pro 8 GB RAM + 256 GB storage – 469$



    https://www.gizmochina.com/2020/09/01/realme-x7-x7-pro-with-120hz-display-dimensity-1000-64mp-quad-cameras-65w-fast-charging-launched-in-china/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DH Misafiri 1 hf.
    Düz olan model 3125 TL olur 264 doları TL'ye çevirin üstüne yüzde 61 ekleyin çünkü yüzde 61 vergi var TRT+KDV cevap 3125 tl çıkıyor o yüzden bu cihaz en az 3100 TL
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    SACRED REICH (BARIŞ ) 1 hf.
    hayatımda gördüğüm en güzel telefon. realme yapmış kardeşim. başka marka tanımam. realme gerçekten iyi.. alın aldırın...
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    AribyAriana 1 hf. (düzenlendi)
    Dün Realme C11 haberine yazdığım yorumu kaldırmışlar. İşin ilginç tarafı o an benle birlikte toplam dört yorum da vardı ve sonrasında hepsini kaldırmışlar. Yorumlar ya DH yetkilerine battı ya da Realme Türkiye ekibine battı. Ya da reklam içerikli haber idi ve gerekeni yaptılar.
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    kreat 1 hf. (düzenlendi)
    Fiyatlara bak
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    huseyincarnege (huseyin murteza) 1 hf.
    süper bişe alırım bidal
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    Severus_Snape 1 hf. yeni yorumcu
    Oha! Realme sen naptın hacı? Bu telefonlar ne öyle anüü...Ben şok ben iptal.Direk düz modeli al geç.Mediatek 800u, 120 hz AMOLED, 65W hızlı sarj.Fiyat ise 264 dolar şakamı bu? Bu model bakın 2500-3000 TL arası ülkemize girsin yok satar.Xiaomi felan hikaye kalır.Tasarımıda efsane zaten.Ben kesin alırım.Tabi daha iyisi piyasada olmazsa ki redmi buna benzer birşey sunamaz gibi.
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    Takeshi Kovacs 1 hf. Severus_Snape
    3699 civarı olur
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    hasan.sonus (Hasan ERSOY) 1 hf. Severus_Snape
    Düz modelde ekran 60 hz. Dokunmatik örneklemesi 180 hz. Pro olanda ise değerler 120-240 hz şeklinde.
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    dugers (syt dgr) 1 hf. Severus_Snape
    Aslında Realme Xiaomiye karşılık vermeye çalışmış. Birkaç hafta önce xiaomi k30 ultra ve mi 10 ultra çıkardı. K30 ultra tam F/P ürünü.
    K30 ultranın özellikleri:
    Dimensity 1000 plus (5g desteği)
    6.67inç Fhd 120 hz amoled ekran
    4500 mah
    6/128 gb modeli 287 dolardan çıkardı. X7 prodan çok daha uyguna çıktı. X7 alacak adam 23 dolar daha verip k30 ultra alabilir.
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