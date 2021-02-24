realme yeni oyuncu aksesuarlarını duyurdu

Tam Boyutta Gör

Mobil oyunculuk bugün çok geniş bir benimseme alanı bulmuş durumda ve artık her kullanıcının oyun oynama potansiyeli mevcut. Üreticiler oyuncu odaklı telefonların yanında farklı aksesuarlar da piyasaya sürüyor.

realme oyuncu aksesuarları

realme markasının Hindistan’daki Narzo 30 serisinin tanıtımında farklı oyuncu aksesuarları da vardı. Aksesuarlar kontrolcü, fan ve parmak koruması şeklinde sıralanıyor. Fiyatları da oldukça uygun.

İlginizi Çekebilir

Realme Narzo 30 Pro en uygun 5G telefonlarından birisi oldu

Ayrıca Bkz. "Bitcoin kullanımında lider Nijerya, Türkiye dördüncü"

Mobile Game Controller with CapAir Mapping Technology şeklinde uzun bir adı olan kontrolcü 80 saate kadar kullanılabiliyor. 5 dakikalık şarj ile 10 saate kadar ekstra süre sağlıyor. Telefonu kenarlarından kavrayan kontrolcü arka kısma yerleştiriliyor. Ekrana değen kısımda ise elektrik sinyalleri komutları iletiyor. Programlanabilir tuşlara farklı fonksiyonlar atanabiliyor. Kontrolcü tekli olarak 13.8$ fiyat etiketine sahip.

Tam Boyutta Gör

Cooling Back Clip yine kenarlardan telefonu kavrıyor. 7 yapraklı fan özel yongası ile yüzde 50 civarında soğutma sağlayabiliyor. Gürültü ise 27dB seviyelerinde kalıyor. RGB aydınlatma da farklı kaleydoskopik efektler sağlayabiliyor. Fiyatı 24.8$.

Parmak koruyucu ise süper iletken fiberden imal edilmiş ve 0.25mm ultra ince tasarıma sahip. Parmağı sıkı bir şekilde saran koruyucu oyunlardaki hassasiyeti de arttırıyor. Çift koruyucu 1.8$ olarak satılacak. Bunlar haricinde şapka, tişört ve sweat shirt tekstil ürünleri de var.

Tam Boyutta Gör

https://www.gizmochina.com/2021/02/24/realme-launch-mobile-game-controller-cooling-back-clip-mobile-game-finger-sleeves/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.