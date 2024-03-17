3 Body Problem'ın 2. sezonu için hazırlıklara şimdiden başlandı

Tam Boyutta Gör Netflix'in heyecanla beklenen bilim-kurgu dizisi 3 Body Problem, 21 Mart'ta ilk sezonuyla ekrana gelecek. Çinli bilim-kurgu yazarı Liu Cixin'in The Three-Body Problem (Üç Cisim Problemi) adlı bilim-kurgu romanından uyarlanan dizi henüz izleyici ile buluşmamış olsa da dizinin yaratıcıları daha şimdiden 2. sezon üzerine düşünmeye başlamış durumda.

Game of Thrones'un da yaratıcıları olan D.B. Weiss ve David Benioff'un Alexandre Woo ile birlikte hazırladığı 3 Body Problem'ın ilk bölümü SXSW Festivali'nde gösterildi. Bu özel gösterimin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan yaratıcı ekip, daha şimdiden 2. sezon üzerinde çalışmaya başladıklarını açıkladı.

Öte yandan Benioff, 1. ve 2. sezonların, Liu Cixin'in ödüllü üçlemesinin ilk iki kitabını ekrana taşıyacağını açıkladı. Yani dizi, kitaplardaki hikâyeyi genişletip birden fazla sezona yaymaya çalışmayacak.

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3 Body Problem Henüz 2. Sezon Onayı Almadı

Weiss, Benioff ve Woo daha şimdiden 2. sezon üzerinde çalışamaya başlamış olsa da aslında Netflix henüz diziye 2. sezon onayı vermedi. Dizinin geleceğine dair kararın ilk sezon yayınlandıktan sonra verilmesi bekleniyor. Ancak yaratıcı ekibin şimdiden yeni sezon hazırlıklarına başlamış olması, dizinin devam edeceği konusunda umutlu olduklarını gösteriyor.

Son yıllarda çıkan en iyi bilim-kurgu romanları arasında gösterilen Üç Cisim Broklemi, uzun yıllara ve farklı coğrafyalara yayılan karmaşık bir hikâye anlatıyor. Dünyanın uzaylı bir ırkla ilk temasa hazırlandığı bir gerçeklikte geçen roman, 60'lı yıllarda Çin'de yaşayan genç bir kadının aldığı kararın, günümüzde Dünya'yı bekleyen kaderi nasıl etkilediğinin izini sürüyor. Dizi, bir yandan bu kararın günümüzde yaşananları nasıl etkilediğini incelerken, bir yandan da yaklaşan tehdidi anlamaya çalışan bilim insanlarına ve araştırmacılara odaklanacak.

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