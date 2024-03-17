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    3 Body Problem'ın 2. sezonu için hazırlıklara şimdiden başlandı

    Netflix'in merakla beklenen bilim-kurgu dizisi 3 Body Problem'ın yaratıcı ekibi, daha şimdiden 2. sezon üzerinde çalışmaya başladı. Dizi, uyarlandığı kitap serisiyle aynı yolu izleyecek.
    3 Body Problem'ın 2. sezon hazırlıklarına başlandı Tam Boyutta Gör
    Netflix'in heyecanla beklenen bilim-kurgu dizisi 3 Body Problem, 21 Mart'ta ilk sezonuyla ekrana gelecek. Çinli bilim-kurgu yazarı Liu Cixin'in The Three-Body Problem (Üç Cisim Problemi) adlı bilim-kurgu romanından uyarlanan dizi henüz izleyici ile buluşmamış olsa da dizinin yaratıcıları daha şimdiden 2. sezon üzerine düşünmeye başlamış durumda.

    Game of Thrones'un da yaratıcıları olan D.B. Weiss ve David Benioff'un Alexandre Woo ile birlikte hazırladığı 3 Body Problem'ın ilk bölümü SXSW Festivali'nde gösterildi. Bu özel gösterimin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan yaratıcı ekip, daha şimdiden 2. sezon üzerinde çalışmaya başladıklarını açıkladı.

    Öte yandan Benioff, 1. ve 2. sezonların, Liu Cixin'in ödüllü üçlemesinin ilk iki kitabını ekrana taşıyacağını açıkladı. Yani dizi, kitaplardaki hikâyeyi genişletip birden fazla sezona yaymaya çalışmayacak.

    3 Body Problem Henüz 2. Sezon Onayı Almadı

    Weiss, Benioff ve Woo daha şimdiden 2. sezon üzerinde çalışamaya başlamış olsa da aslında Netflix henüz diziye 2. sezon onayı vermedi. Dizinin geleceğine dair kararın ilk sezon yayınlandıktan sonra verilmesi bekleniyor. Ancak yaratıcı ekibin şimdiden yeni sezon hazırlıklarına başlamış olması, dizinin devam edeceği konusunda umutlu olduklarını gösteriyor.

    Son yıllarda çıkan en iyi bilim-kurgu romanları arasında gösterilen Üç Cisim Broklemi, uzun yıllara ve farklı coğrafyalara yayılan karmaşık bir hikâye anlatıyor. Dünyanın uzaylı bir ırkla ilk temasa hazırlandığı bir gerçeklikte geçen roman, 60'lı yıllarda Çin'de yaşayan genç bir kadının aldığı kararın, günümüzde Dünya'yı bekleyen kaderi nasıl etkilediğinin izini sürüyor. Dizi, bir yandan bu kararın günümüzde yaşananları nasıl etkilediğini incelerken, bir yandan da yaklaşan tehdidi anlamaya çalışan bilim insanlarına ve araştırmacılara odaklanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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