3 Body Problem'ın 2. sezonu için hazırlıklara şimdiden başlandı

Game of Thrones'un da yaratıcıları olan D.B. Weiss ve David Benioff'un Alexandre Woo ile birlikte hazırladığı 3 Body Problem'ın ilk bölümü SXSW Festivali'nde gösterildi. Bu özel gösterimin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan yaratıcı ekip, daha şimdiden 2. sezon üzerinde çalışmaya başladıklarını açıkladı.
Öte yandan Benioff, 1. ve 2. sezonların, Liu Cixin'in ödüllü üçlemesinin ilk iki kitabını ekrana taşıyacağını açıkladı. Yani dizi, kitaplardaki hikâyeyi genişletip birden fazla sezona yaymaya çalışmayacak.
3 Body Problem Henüz 2. Sezon Onayı Almadı
Weiss, Benioff ve Woo daha şimdiden 2. sezon üzerinde çalışamaya başlamış olsa da aslında Netflix henüz diziye 2. sezon onayı vermedi. Dizinin geleceğine dair kararın ilk sezon yayınlandıktan sonra verilmesi bekleniyor. Ancak yaratıcı ekibin şimdiden yeni sezon hazırlıklarına başlamış olması, dizinin devam edeceği konusunda umutlu olduklarını gösteriyor.
Son yıllarda çıkan en iyi bilim-kurgu romanları arasında gösterilen Üç Cisim Broklemi, uzun yıllara ve farklı coğrafyalara yayılan karmaşık bir hikâye anlatıyor. Dünyanın uzaylı bir ırkla ilk temasa hazırlandığı bir gerçeklikte geçen roman, 60'lı yıllarda Çin'de yaşayan genç bir kadının aldığı kararın, günümüzde Dünya'yı bekleyen kaderi nasıl etkilediğinin izini sürüyor. Dizi, bir yandan bu kararın günümüzde yaşananları nasıl etkilediğini incelerken, bir yandan da yaklaşan tehdidi anlamaya çalışan bilim insanlarına ve araştırmacılara odaklanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.