Rebel Moon Netflix'te zirveye yerleşti

Tam Boyutta Gör Zack Snyder'ın merakla beklenen yeni filmi Rebel Moon, geçtiğimiz günlerde izleyici ile buluştu. 15 Aralık'ta az sayıda sinema salonunda gösterime sokulan film, 22 Aralık'ta da Netflix'te yayınlandı. Son dönemde çektiği DC filmleri pek beğenilmeyen Snyder, yeni filmiyle de eleştirmenleri memnun edemedi. Bugün itibarıyla Rotten Tomatoes puanı %25 olan Rebel Moon, Zack Snyder filmografisinin en düşük puan alan filmlerinden biri oldu. Dahası film izleyici nezdinde de pek iyi karşılık bulmadı. Ancak tüm bu kötü yorumlara rağmen Snyder'ın yeni filmi izleyicilerin ilgisini çekmiş görünüyor.

Netflix tarafından paylaşılan yeni veriler, Rebel Moon'un bu hafta Leave the World Behind'ı geride bırakarak platformda en çok izlenen film olarak zirveye yerleştiğini gösteriyor. Rebel Moon'un izlenme rakamları, böylesine kötü yorumlar alan bir film için hiç de fena değil. 22 Aralık'ta izleyici ile buluşan film, 18-24 Aralık'ı kapsıyan periyotta 23.9 milyon izlenmeye ulaşmış.

Rebel Moon'un Performansı Serinin Akıbetini Belirleyecek

Sadece iki gün içinde bu rakama ulaşan film, önümüzdeki haftalarda da bu başarılı grafiği korursa, Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen filmleri arasına girebilir. Şu an ilk 10'un son sırasında 135 milyon izlenmeyle Extraction 2 yer alıyor. Yani Rebel Moon'un Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen 10 filmi arasına girebilmesi için geçmesi gereken rakam 135 milyon. Film iyi bir başlangıç yaparak bir ihtimal bunu başarabileceğini göstermiş olsa da aldığı kötü yorumlar nefesinin yetmemesine sebep olabilir.

Rebel Moon 2 fragmanı yayınlandı 2 gün önce eklendi

Öte yandan Rebel Moon gibi Netflix'in bugüne kadar finanse ettiği en pahalı filmlerden birinin ilk 10'a girmesinin bile şüpheli olması, Zack Snyder'ın gelecek planları için pek hayra alamet değil. Çünkü Snyder, Star Wars'a öykünerek hazırladığı Rebel Moon'u uzun yıllar sürecek bir seriye dönüştürmeyi planlıyordu. Nitekim bu serinin ikinci filmi daha şimdiden çekilmiş durumda. Ancak eğer Rebel Moon ilk hafta sonundaki performansını sonraki haftalara taşıyamazsa, seri iki filmin ötesine geçmeyebilir. Snyder'ın yeni girişiminin akıbeti, önümüzdeki birkaç hafta içinde netlik kazanacak.

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