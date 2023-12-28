Rebel Moon Netflix'te zirveye yerleşti

Netflix tarafından paylaşılan yeni veriler, Rebel Moon'un bu hafta Leave the World Behind'ı geride bırakarak platformda en çok izlenen film olarak zirveye yerleştiğini gösteriyor. Rebel Moon'un izlenme rakamları, böylesine kötü yorumlar alan bir film için hiç de fena değil. 22 Aralık'ta izleyici ile buluşan film, 18-24 Aralık'ı kapsıyan periyotta 23.9 milyon izlenmeye ulaşmış.
Rebel Moon'un Performansı Serinin Akıbetini Belirleyecek
Sadece iki gün içinde bu rakama ulaşan film, önümüzdeki haftalarda da bu başarılı grafiği korursa, Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen filmleri arasına girebilir. Şu an ilk 10'un son sırasında 135 milyon izlenmeyle Extraction 2 yer alıyor. Yani Rebel Moon'un Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen 10 filmi arasına girebilmesi için geçmesi gereken rakam 135 milyon. Film iyi bir başlangıç yaparak bir ihtimal bunu başarabileceğini göstermiş olsa da aldığı kötü yorumlar nefesinin yetmemesine sebep olabilir.
Öte yandan Rebel Moon gibi Netflix'in bugüne kadar finanse ettiği en pahalı filmlerden birinin ilk 10'a girmesinin bile şüpheli olması, Zack Snyder'ın gelecek planları için pek hayra alamet değil. Çünkü Snyder, Star Wars'a öykünerek hazırladığı Rebel Moon'u uzun yıllar sürecek bir seriye dönüştürmeyi planlıyordu. Nitekim bu serinin ikinci filmi daha şimdiden çekilmiş durumda. Ancak eğer Rebel Moon ilk hafta sonundaki performansını sonraki haftalara taşıyamazsa, seri iki filmin ötesine geçmeyebilir. Snyder'ın yeni girişiminin akıbeti, önümüzdeki birkaç hafta içinde netlik kazanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.