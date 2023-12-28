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    Rebel Moon Netflix'te zirveye yerleşti

    Zack Snyder'ın 22 Aralık'ta izleyici ile buluşan yeni filmi Rebel Moon, aldığı kötü yorumlara rağmen geniş bir kitleye ulaştı ve Netflix'te zirvenin yeni sahibi oldu.
    Rebel Moon izlenme rakamları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Zack Snyder'ın merakla beklenen yeni filmi Rebel Moon, geçtiğimiz günlerde izleyici ile buluştu. 15 Aralık'ta az sayıda sinema salonunda gösterime sokulan film, 22 Aralık'ta da Netflix'te yayınlandı. Son dönemde çektiği DC filmleri pek beğenilmeyen Snyder, yeni filmiyle de eleştirmenleri memnun edemedi. Bugün itibarıyla Rotten Tomatoes puanı %25 olan Rebel Moon, Zack Snyder filmografisinin en düşük puan alan filmlerinden biri oldu. Dahası film izleyici nezdinde de pek iyi karşılık bulmadı. Ancak tüm bu kötü yorumlara rağmen Snyder'ın yeni filmi izleyicilerin ilgisini çekmiş görünüyor.

    Netflix tarafından paylaşılan yeni veriler, Rebel Moon'un bu hafta Leave the World Behind'ı geride bırakarak platformda en çok izlenen film olarak zirveye yerleştiğini gösteriyor. Rebel Moon'un izlenme rakamları, böylesine kötü yorumlar alan bir film için hiç de fena değil. 22 Aralık'ta izleyici ile buluşan film, 18-24 Aralık'ı kapsıyan periyotta 23.9 milyon izlenmeye ulaşmış.

    Rebel Moon'un Performansı Serinin Akıbetini Belirleyecek

    Sadece iki gün içinde bu rakama ulaşan film, önümüzdeki haftalarda da bu başarılı grafiği korursa, Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen filmleri arasına girebilir. Şu an ilk 10'un son sırasında 135 milyon izlenmeyle Extraction 2 yer alıyor. Yani Rebel Moon'un Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen 10 filmi arasına girebilmesi için geçmesi gereken rakam 135 milyon. Film iyi bir başlangıç yaparak bir ihtimal bunu başarabileceğini göstermiş olsa da aldığı kötü yorumlar nefesinin yetmemesine sebep olabilir.

    Öte yandan Rebel Moon gibi Netflix'in bugüne kadar finanse ettiği en pahalı filmlerden birinin ilk 10'a girmesinin bile şüpheli olması, Zack Snyder'ın gelecek planları için pek hayra alamet değil. Çünkü Snyder, Star Wars'a öykünerek hazırladığı Rebel Moon'u uzun yıllar sürecek bir seriye dönüştürmeyi planlıyordu. Nitekim bu serinin ikinci filmi daha şimdiden çekilmiş durumda. Ancak eğer Rebel Moon ilk hafta sonundaki performansını sonraki haftalara taşıyamazsa, seri iki filmin ötesine geçmeyebilir. Snyder'ın yeni girişiminin akıbeti, önümüzdeki birkaç hafta içinde netlik kazanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

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    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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