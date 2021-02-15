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    Red Dead Online indiriminde son saatler: %75 oranındaki indirim bitmek üzere

    Oyun dünyasının başarılı ve sevilen oyunlarından biri olan Red Dead Redemption 2'nin çevrimiçi modu Red Dead Online'ın bağımsız olarak satılıyor. İndirim bitmek üzere.
    15 Şubat 2021, 14:38 (2 gün)
    10b
    4
    12
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    5

    Red Dead Online indiriminde son saatler: %75 oranındaki indirim bitmek üzere
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    Tüm zamanların en iyi oyunlarından biri olarak gösterilen Red Dead Redemption 2'nin çevrimiçi versiyonu Red Dead Online bildiğiniz gibi bir süredir ayrı bir oyun olarak satılıyor ve güzel bir indirim mevcut. Ancak bu indirim bitmek üzere.

    Ayrıca Bkz. "Xbox Series X/S ile ilgili bu yıl daha fazla heyecanlandırıcı haber duyacağız"

    Geçtiğimiz aylarda Red Dead Redemption 2'nin çevrimiçi modu ayrı olarak satılmaya başlamıştı. İsteyen insanlar online moda ulaşabilmek için Red Dead Redemption 2'yi değil yalnızca Red Dead Online'ı alabilecekti. Bu ayrı satın alım başladığından bu yana da güzel bir indirim mevcuttu ancak bu indirim bitmek üzere.

    Şu anda tüm platformlarda 40 TL, indirim bittiği zaman ise tüm platformlarda 159,00 TL'ye satılacak. Epic Games Store'da indirim bugün 18:00'da bitiyor. Xbox Store'da ise yarın sabah 12.00'da bitecek. PlayStation üzerinden oyunu indirimli alabilmek için PlayStation Plus abonesi olmanız gerekiyor. Ayrıca oyunu konsollarda oynamanız için de Plus veya Gold üyeliğinizin olması lazım.  Platformlar arasında indirimin son tarihi değişiyor bu yüzden mutlaka kontrol edin.



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    M msatic 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen SEO19ProjectManager
    XP derken, isletim sistemini kast etmiyorsunuz umarim hocam
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    IcyTea Lemon (Furkan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    oof 159tl

    iyiki almışım, sıkıldıkça giriyorum.
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    XanthiN (Ozan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    19 Şubat değil miydi?
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    Şeref60 (Şeref Berber) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Aslı varsa kaçırmamak lazım
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yok hocam ayni
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    steam xp desteğini geri versin önce
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    M msatic 2 gün ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    XP derken, isletim sistemini kast etmiyorsunuz umarim hocam
    Yanıtla +5
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    O Outrageous2344 (on ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Online kısmı çok sıkıcıydı hep aynı gorevler aksiyonsuz rutin bayiyordu değişti mi yenilik var mi bilmem
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    A aysensS 2 gün ( Mesaj Silindi )
    mer[color=#141414]ak ettim youtubede izleyim ona göre alırım
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    WeDneS (Ercan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Crossplay varmi acaba bilgisi olan varmı
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    madonos 2 gün ( Mesaj Silindi ) WeDneS
    Henüz cross platform yok. Herkes birbiriyle oynuyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    madonos 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Tek kişilik oyunu çok güzel. Online oyunuda güzel ama tek başınıza belli bir süreden sonra rutine bağlıyorsunuz. Avlanıp ürettiklerini satma, kaçak alkol üretip satma, ödül avcılığı, define avcılığı, bazı etkinliklerle zamanını alıyor ama takımın yoksa (Posse ) tek başına bir yerden sonra rutine bağlıyorsun.

    Türklerden takımı(Posse) olan varsa paylaşsın girim onlara. Çok sık oynamasam da arada bir giriyorum. Oyun dinamiği, grafiği iyi bir oyun çünkü.
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