Red Dead Online indiriminde son saatler: %75 oranındaki indirim bitmek üzere

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Tüm zamanların en iyi oyunlarından biri olarak gösterilen Red Dead Redemption 2'nin çevrimiçi versiyonu Red Dead Online bildiğiniz gibi bir süredir ayrı bir oyun olarak satılıyor ve güzel bir indirim mevcut. Ancak bu indirim bitmek üzere.

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Geçtiğimiz aylarda Red Dead Redemption 2'nin çevrimiçi modu ayrı olarak satılmaya başlamıştı. İsteyen insanlar online moda ulaşabilmek için Red Dead Redemption 2'yi değil yalnızca Red Dead Online'ı alabilecekti. Bu ayrı satın alım başladığından bu yana da güzel bir indirim mevcuttu ancak bu indirim bitmek üzere.

Şu anda tüm platformlarda 40 TL, indirim bittiği zaman ise tüm platformlarda 159,00 TL'ye satılacak. Epic Games Store'da indirim bugün 18:00'da bitiyor. Xbox Store'da ise yarın sabah 12.00'da bitecek. PlayStation üzerinden oyunu indirimli alabilmek için PlayStation Plus abonesi olmanız gerekiyor. Ayrıca oyunu konsollarda oynamanız için de Plus veya Gold üyeliğinizin olması lazım. Platformlar arasında indirimin son tarihi değişiyor bu yüzden mutlaka kontrol edin.

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