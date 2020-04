Red Dead Redemption 2, Xbox Game Pass'e geliyor

Tam Boyutta Gör

Xbox Game Pass kullanıcılarına bugün Microsoft'tan güzel bir haber geldi. Rockstar'ın popüler oyunu Red Dead Redemption 2, 7 Mayıs itibarıyla konsol için Xbox Game Pass kütüphanesine katılacak. RDR 2'nin eklendiği gün, bir diğer Rockstar oyunu olan GTA V kaldırılacak.

PC'ye gelmiyor

Red Dead Redemption 2 maalesef PC için Xbox Game Pass'e gelmiyor. PC kullanıcıları yine ikinci planda kalmış gibi. Konsol kütüphanesi, PC kütüphanesine göre çok daha zengin bir yapıya sahip. RDR 2 haricinde ayrıca Nier: Automata, NBA 2K20, Monster Hunter: World, DOOM, Outer Wilds ve Ace Combat 7 gibi popüler yapımlar da yine PC kütüphanesinde yer almıyor.

Buna karşın Game Pass'in PC fiyatı konsol fiyatına göre daha düşük. Konsollarda 30 TL, PC'de ise 15 TL'ye abone olunabiliyor, yani epey bir fark var. Dolayısıyla konsol kütüphanesinin daha geniş olması normal bir durum olarak da değerlendirilebilir.

Xbox Game Pass kütüphanesine bu ay şu ana Yakuza Kiwami, Alien: Isolation, The Long Dark gibi oyunlar katıldı. Ayrıca önümüzdeki günlerde Deliver Us to the Moon da hem PC hem de konsol kütüphanelerine eklenecek.

