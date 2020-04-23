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    Red Dead Redemption 2, Xbox Game Pass'e geliyor

    Maalesef PC için geçerli değil. 7 Mayıs'ta konsol için Game Pass kütüphanesine katılacak.
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    1 sa.
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    10
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Red Dead Redemption 2, Xbox Game Pass'e geliyor
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    Xbox Game Pass kullanıcılarına bugün Microsoft'tan güzel bir haber geldi. Rockstar'ın popüler oyunu Red Dead Redemption 2, 7 Mayıs itibarıyla konsol için Xbox Game Pass kütüphanesine katılacak. RDR 2'nin eklendiği gün, bir diğer Rockstar oyunu olan GTA V kaldırılacak.

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    PC'ye gelmiyor

    Red Dead Redemption 2 maalesef PC için Xbox Game Pass'e gelmiyor. PC kullanıcıları yine ikinci planda kalmış gibi. Konsol kütüphanesi, PC kütüphanesine göre çok daha zengin bir yapıya sahip. RDR 2 haricinde ayrıca Nier: Automata, NBA 2K20, Monster Hunter: World, DOOM, Outer Wilds ve Ace Combat 7 gibi popüler yapımlar da yine PC kütüphanesinde yer almıyor.

    Buna karşın Game Pass'in PC fiyatı konsol fiyatına göre daha düşük. Konsollarda 30 TL, PC'de ise 15 TL'ye abone olunabiliyor, yani epey bir fark var. Dolayısıyla konsol kütüphanesinin daha geniş olması normal bir durum olarak da değerlendirilebilir.

    Xbox Game Pass kütüphanesine bu ay şu ana Yakuza Kiwami, Alien: Isolation, The Long Dark gibi oyunlar katıldı. Ayrıca önümüzdeki günlerde Deliver Us to the Moon da hem PC hem de konsol kütüphanelerine eklenecek.



    https://www.eurogamer.net/articles/2020-04-23-red-dead-redemption-2-replacing-gta-5-on-xbox-game-pass Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    .V. 1 sa. en beğenilen
    halk, Spoderman oynayabilmek için yüksek vergiler altında eziliyordu.

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    Yanıtla +12
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 1 sa.
    Gelecek nesilin galibi yavaştan belli oluyor. Artacak rekabet bize yaramayacak çünkü yararsa ona da vergi gelebilir.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    deoks 25 dk.
    Crack'ı çıkmadı bir türlü şu oyunun lanet olsun.
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    erkanberk (Ali Günel) 31 dk.
    Vallaha sevindim. Bak ciddi söylüyorum microsoft seni var ya öpüyorum. Sagli sollu.
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    [F][u][r][k][a][n] 1 sa.
    Bilgisayara da bekliyoruz
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    olzii (Olcay ) 1 sa.
    239 lira karşılığında playstation store'da bu oyuna sahip olabiliyorsunuz.

    Yani 8 ay gamepass üyeliği alabiliyorsunuz. İlk konsol satın aldığınızda 5.90 lira karşılığında 3 ay game pass ultimate verildiğinide hesaba katmadım.
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 1 sa.
    Gelecek nesilin galibi yavaştan belli oluyor. Artacak rekabet bize yaramayacak çünkü yararsa ona da vergi gelebilir.
    Yanıtla +4
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    S.Vettel 1 sa.
    Adamlar hem gelecek nesle hemde bu nesile selam çakıyor adeta, Japonlar üzgün.
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    Ordinaryus1907 1 sa. yeni yorumcu
    PC'YE GELSEYDİ AĞLARDIM.. O KADAR PARA VERDİM GEÇEN HAFTA ::)
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 sa.
    Emdi yürek yırtılur
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    .V. 1 sa. en beğenilen
    halk, Spoderman oynayabilmek için yüksek vergiler altında eziliyordu.

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    682 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    red dead redemption 2, rdr2 ve
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