Tam Boyutta Gör Rockstar’ın bugün yüklediği ve saygın Rockstar çalışanı tarafından bulunan metin dizelerine göre Red Dead Redemption nihayet PC’ye geliyor. Klasik western hayranlarının oyunun 2010 yılında Xbox 360 ve PS3 için çıkışından bu yana PC’ye gelmesini istediği oyunlar arasındaydı.

GTA 6'nın ilk ekran görüntüleri önümüzdeki hafta yayınlanabilir 4 gün önce eklendi

Rockstar Games’in saygın bir üyesi olan Tez2, sosyal medya üzerinden Red Dead Redemption’ın PC sürümüne göndermeler içeren bir ekran görüntüsü paylaştı. RDR ile birlikte zombi korku oyunu Undead Nightmare’ın da PC’ye geleceğini öğrendik. Ancak, bu bilgiler Rockstar’ın kendi launcher programından geliyor. Her iki oyunun da başlangıçta Steam ve diğer platformlara gelip gelmeyeceği belli değil. GTA Trilogy Definitive Edition, Rockstar’ın kendi platformuna özel yayınlandıktan birkaç ay sonra Steam ve Epic Games mağazasına gelmişti.

Rockstar'ın ana şirketi Take-Two Interactive, üç aylık kazanç raporunu Perşembe günü açıklayacak. Bu tarihten önce Red Dead Redemption’ın PC sürümü resmi olarak duyurulabilir.

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Red Dead Redemption, 14 yıl sonra PC'ye geliyor