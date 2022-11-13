Red Dead Redemption satışları 70 milyona ulaştı: İlk oyun hala deli gibi satıyor

Orijinal oyun 1 milyon adet sattı
Rockstar Games’in sahibi Take-Two Interactive'in son verilerine göre, Red Dead serisinin satışlarının 24 milyon adedi Red Dead Redemption’dan geliyor. Red Dead Redemption 2 için ise bu sayı 46 milyon olarak açıklandı. Yayınlanan rapor serinin 30 Haziran ile 30 Eylül arasında iki milyon kopya sattığını duyuruyor. Xbox 360 ve PlayStation 3'teki Red Dead Redemption ile PlayStation 4 ve Xbox One'daki Red Dead Redemption 2'nin her birinin 1'er milyon kopya satmayı başardığı görülmekte. Bu oldukça ilginç zira orijinal oyun 2010 yılında çıkmıştı ve neredeyse 12 yıldan daha uzun bir süredir piyasada.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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