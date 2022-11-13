Red Dead Redemption satışları 70 milyona ulaştı: İlk oyun hala deli gibi satıyor

Tam Boyutta Gör Rockstar Games’in en popüler ikinci oyun markası olan Red Dead Redemption serisi, her iki konsol neslinde de her iki oyunuyla birlikte toplamda 70 milyonu aşan bir satış sayısına ulaşmış durumda. Aktarılan verilere göre Red Dead Redemption 2’nin bu sayıdaki payı oldukça büyük.

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Orijinal oyun 1 milyon adet sattı

Rockstar Games’in sahibi Take-Two Interactive'in son verilerine göre, Red Dead serisinin satışlarının 24 milyon adedi Red Dead Redemption’dan geliyor. Red Dead Redemption 2 için ise bu sayı 46 milyon olarak açıklandı. Yayınlanan rapor serinin 30 Haziran ile 30 Eylül arasında iki milyon kopya sattığını duyuruyor. Xbox 360 ve PlayStation 3'teki Red Dead Redemption ile PlayStation 4 ve Xbox One'daki Red Dead Redemption 2'nin her birinin 1'er milyon kopya satmayı başardığı görülmekte. Bu oldukça ilginç zira orijinal oyun 2010 yılında çıkmıştı ve neredeyse 12 yıldan daha uzun bir süredir piyasada.

Tam Boyutta Gör Artan tam oyun satışlarına rağmen, Rockstar Games dikkatinin çoğunu Grand Theft Auto 6'ya odakladığı için Red Dead serisi şu anda ikinci planda. Oyunun ücretsiz çevrimiçi çok oyunculu servisi olan Red Dead Online hala aktif, ancak Rockstar bir süredir buraya herhangi bir yeni içerik getirmedi. Daha önceki haberler, yeni nesil konsollar için planlanan olası bir Red Dead Redemption remaster'ın geleceğini söylüyordu ancak bu projelerin iptal edildiği bildiriliyor. Red Dead Redemption 2'nin PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'de yeniden piyasaya sürülmesiyle ilgili söylentiler de vardı ancak bu konuda herhangi bir gelişme şimdilik yok.

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Red Dead Redemption satışları 70 milyonu aştı