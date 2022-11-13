Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Red Dead Redemption satışları 70 milyona ulaştı: İlk oyun hala deli gibi satıyor

    Rockstar Games’in efsanevi kovboy serisi Red Dead Redemption ilerlemeye devam ediyor. Take-Two’nun sahibi olduğu stüdyonun son verilerine göre Red Dead Redemption serisi 70 milyondan fazla sattı.
    1
    Red Dead Redemption satışları 70 milyonu aştı Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games’in en popüler ikinci oyun markası olan Red Dead Redemption serisi, her iki konsol neslinde de her iki oyunuyla birlikte toplamda 70 milyonu aşan bir satış sayısına ulaşmış durumda. Aktarılan verilere göre Red Dead Redemption 2’nin bu sayıdaki payı oldukça büyük.

    Orijinal oyun 1 milyon adet sattı

    Rockstar Games’in sahibi Take-Two Interactive'in son verilerine göre, Red Dead serisinin satışlarının 24 milyon adedi Red Dead Redemption’dan geliyor. Red Dead Redemption 2 için ise bu sayı 46 milyon olarak açıklandı. Yayınlanan rapor serinin 30 Haziran ile 30 Eylül arasında iki milyon kopya sattığını duyuruyor. Xbox 360 ve PlayStation 3'teki Red Dead Redemption ile PlayStation 4 ve Xbox One'daki Red Dead Redemption 2'nin her birinin 1'er milyon kopya satmayı başardığı görülmekte. Bu oldukça ilginç zira orijinal oyun 2010 yılında çıkmıştı ve neredeyse 12 yıldan daha uzun bir süredir piyasada.

    Red Dead Redemption satışları 70 milyonu aştı Tam Boyutta Gör
    Artan tam oyun satışlarına rağmen, Rockstar Games dikkatinin çoğunu Grand Theft Auto 6'ya odakladığı için Red Dead serisi şu anda ikinci planda. Oyunun ücretsiz çevrimiçi çok oyunculu servisi olan Red Dead Online hala aktif, ancak Rockstar bir süredir buraya herhangi bir yeni içerik getirmedi. Daha önceki haberler, yeni nesil konsollar için planlanan olası bir Red Dead Redemption remaster'ın geleceğini söylüyordu ancak bu projelerin iptal edildiği bildiriliyor. Red Dead Redemption 2'nin PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'de yeniden piyasaya sürülmesiyle ilgili söylentiler de vardı ancak bu konuda herhangi bir gelişme şimdilik yok.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yapay zekayı kandıran kazak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y21
    Vivo Y21
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız