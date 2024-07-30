Nvidia, gelişmiş insansı robotlar için düğmeye bastı

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Tam Boyutta Gör Nvidia, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada insansı robot gelişimini hızlandırmak için dünyanın önde gelen robot üreticilerine, yapay zeka modeli geliştiricilerine ve yazılım üreticilerine yeni nesil insansı robotları geliştirmek, eğitmek ve inşa etmek için bir dizi hizmet, model ve bilgi işlem platformu sağladığını duyurdu.

İnsansı robotlara Nvidia dokunuşu

Nvidia, insansı robotlar için sunacağı araçları Humanoid Robot Developer programı aracılığıyla sağlayacak. Firmanın sunduğu araçlar arasında robot simülasyonu ve öğrenimi için yeni Nvidia NIM mikro hizmetleri ve çerçeveleri, çok aşamalı robotik iş yüklerini çalıştırmak için Nvidia OSMO düzenleme hizmeti ve geliştiricilerin az miktarda insan verisi kullanarak robotları eğitmesine olanak tanıyan yapay zeka ve simülasyon özellikli bir teleoperasyon iş akışı yer alıyor.

Tam Boyutta Gör NIM mikro hizmetleri sayesinde geliştiricilerin dağıtım süreleri haftalar ölçeğinden dakikalar ölçeğine inecek. Firma çeşitli iş akışlarını geliştirmek ve yapay zekayı etkin bir şekilde kullanmak için iki mikro hizmet sunacak. MimicGen NIM mikro hizmeti, Apple Vision Pro gibi uzamsal bilgi işlem cihazlarından kaydedilen teleoperasyon verilerine dayalı olarak sentetik hareket verileri üretilmesini sağlayacak. Robocasa NIM mikro hizmeti ise 3D ortamlarda geliştirme ve işbirliği için evrensel bir çerçeve olan OpenUSD'de robot görevleri ve simülasyona hazır ortamlar oluşturacak.

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Nvidia OSMO ise kullanıcıların ister şirket içinde ister bulutta olsun, dağıtılmış bilgi işlem kaynaklarında karmaşık robotik geliştirme iş akışlarını düzenlemesine ve ölçeklendirmesine olanak tanıyan, bulutta yerel olarak yönetilen bir hizmet olarak boy gösterecek. Bu sayede robot eğitimi ve simülasyon iş akışlarını büyük ölçüde basitleştirerek dağıtım ve geliştirme döngü sürelerini aylar ölçeğinden bir haftaya indirilecek.

Geliştirme ve eğitim süreçleri kısaltılıyor

Tam Boyutta Gör İnsansı robotların eğitimi için modellerin büyük miktardaki veriler üzerinde eğitilmesi gerekiyor. Bu eğitim süreçlerinde teleoperasyon aktif bir şekilde kullanılıyor. Bu süreçte insanların hareketleri bir nevi robotlara aktarılıyor diyebiliriz. Ancak insansı robotlar geliştikçe teleoperasyon kullanımı ve haliyle maliyeti artıyor. Bu bağlamda Nvidia AI ve Omniverse özellikli teleoperasyon iş akışı, araştırmacıların ve AI geliştiricilerinin uzaktan yakalanan minimum miktarda insan gösteriminden büyük miktarlarda sentetik hareket ve algı verisi oluşturarak ihtiyaca önemli bir cevap verecek.

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Tam Boyutta Gör Nvidia’nın bu platformlarını kullanan firmalar halihazırda bulunuyor. Genel amaçlı bir robot platformu şirketi olan Fourier, eğitim verilerini sentetik olarak oluşturmak için simülasyon teknolojisini kullanıyor. Bununla birlikte Nvidia, Humanoid Robot Developer programı sayesinde geliştiricilerin Nvidia Isaac Sim, Nvidia Isaac Lab, Jetson Thor ve Project GR00T genel amaçlı insansı temel modellerinin en son sürümlerine erken erişim elde edeceğini belirtiyor.

Yapılan açıklamaya göre halihazırda 1x, Boston Dynamics, ByteDance Research, Field AI, Figure, Fourier, Galbot, LimX Dynamics, Mentee, Neura Robotics, RobotEra ve Skild AI erken erişim programına ilk katılanlar arasında yer alıyor.

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