Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia, gelişmiş insansı robotlar için düğmeye bastı

    Nvidia, gelişmiş insansı robotlar için Humanoid Robot Developer programını başlattı. Program kapsamında insansı robotları geliştirmek için bir dizi hizmet, model ve bilgi işlem platformu sağlanacak.
    Nvidia, gelişmiş insansı robotlar için düğmeye bastı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada insansı robot gelişimini hızlandırmak için dünyanın önde gelen robot üreticilerine, yapay zeka modeli geliştiricilerine ve yazılım üreticilerine yeni nesil insansı robotları geliştirmek, eğitmek ve inşa etmek için bir dizi hizmet, model ve bilgi işlem platformu sağladığını duyurdu.

    İnsansı robotlara Nvidia dokunuşu

    Nvidia, insansı robotlar için sunacağı araçları Humanoid Robot Developer programı aracılığıyla sağlayacak. Firmanın sunduğu araçlar arasında robot simülasyonu ve öğrenimi için yeni Nvidia NIM mikro hizmetleri ve çerçeveleri, çok aşamalı robotik iş yüklerini çalıştırmak için Nvidia OSMO düzenleme hizmeti ve geliştiricilerin az miktarda insan verisi kullanarak robotları eğitmesine olanak tanıyan yapay zeka ve simülasyon özellikli bir teleoperasyon iş akışı yer alıyor.

    Nvidia, gelişmiş insansı robotlar için düğmeye bastı Tam Boyutta Gör
    NIM mikro hizmetleri sayesinde geliştiricilerin dağıtım süreleri haftalar ölçeğinden dakikalar ölçeğine inecek. Firma çeşitli iş akışlarını geliştirmek ve yapay zekayı etkin bir şekilde kullanmak için iki mikro hizmet sunacak. MimicGen NIM mikro hizmeti, Apple Vision Pro gibi uzamsal bilgi işlem cihazlarından kaydedilen teleoperasyon verilerine dayalı olarak sentetik hareket verileri üretilmesini sağlayacak. Robocasa NIM mikro hizmeti ise 3D ortamlarda geliştirme ve işbirliği için evrensel bir çerçeve olan OpenUSD'de robot görevleri ve simülasyona hazır ortamlar oluşturacak.

    Nvidia, gelişmiş insansı robotlar için düğmeye bastı Tam Boyutta Gör

    Nvidia OSMO ise kullanıcıların ister şirket içinde ister bulutta olsun, dağıtılmış bilgi işlem kaynaklarında karmaşık robotik geliştirme iş akışlarını düzenlemesine ve ölçeklendirmesine olanak tanıyan, bulutta yerel olarak yönetilen bir hizmet olarak boy gösterecek. Bu sayede robot eğitimi ve simülasyon iş akışlarını büyük ölçüde basitleştirerek dağıtım ve geliştirme döngü sürelerini aylar ölçeğinden bir haftaya indirilecek.

    Geliştirme ve eğitim süreçleri kısaltılıyor

    Nvidia, gelişmiş insansı robotlar için düğmeye bastı Tam Boyutta Gör
    İnsansı robotların eğitimi için modellerin büyük miktardaki veriler üzerinde eğitilmesi gerekiyor. Bu eğitim süreçlerinde teleoperasyon aktif bir şekilde kullanılıyor. Bu süreçte insanların hareketleri bir nevi robotlara aktarılıyor diyebiliriz. Ancak insansı robotlar geliştikçe teleoperasyon kullanımı ve haliyle maliyeti artıyor. Bu bağlamda Nvidia AI ve Omniverse özellikli teleoperasyon iş akışı, araştırmacıların ve AI geliştiricilerinin uzaktan yakalanan minimum miktarda insan gösteriminden büyük miktarlarda sentetik hareket ve algı verisi oluşturarak ihtiyaca önemli bir cevap verecek.

     

    Nvidia, gelişmiş insansı robotlar için düğmeye bastı Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın bu platformlarını kullanan firmalar halihazırda bulunuyor. Genel amaçlı bir robot platformu şirketi olan Fourier, eğitim verilerini sentetik olarak oluşturmak için simülasyon teknolojisini kullanıyor. Bununla birlikte Nvidia, Humanoid Robot Developer programı sayesinde geliştiricilerin Nvidia Isaac Sim, Nvidia Isaac Lab, Jetson Thor ve Project GR00T genel amaçlı insansı temel modellerinin en son sürümlerine erken erişim elde edeceğini belirtiyor.

    Yapılan açıklamaya göre halihazırda 1x, Boston Dynamics, ByteDance Research, Field AI, Figure, Fourier, Galbot, LimX Dynamics, Mentee, Neura Robotics, RobotEra ve Skild AI erken erişim programına ilk katılanlar arasında yer alıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    diversity derneği hangi cemaatin buca fen lisesi yorumları tivibu go iptal rositell masaj aleti minecraft dungeons türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Pova 4 Pro
    Tecno Pova 4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B13VEK-1035XTR
    MSI KATANA 17 B13VEK-1035XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız