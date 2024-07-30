Nvidia, gelişmiş insansı robotlar için düğmeye bastı

Nvidia, insansı robotlar için sunacağı araçları Humanoid Robot Developer programı aracılığıyla sağlayacak. Firmanın sunduğu araçlar arasında robot simülasyonu ve öğrenimi için yeni Nvidia NIM mikro hizmetleri ve çerçeveleri, çok aşamalı robotik iş yüklerini çalıştırmak için Nvidia OSMO düzenleme hizmeti ve geliştiricilerin az miktarda insan verisi kullanarak robotları eğitmesine olanak tanıyan yapay zeka ve simülasyon özellikli bir teleoperasyon iş akışı yer alıyor.
Nvidia OSMO ise kullanıcıların ister şirket içinde ister bulutta olsun, dağıtılmış bilgi işlem kaynaklarında karmaşık robotik geliştirme iş akışlarını düzenlemesine ve ölçeklendirmesine olanak tanıyan, bulutta yerel olarak yönetilen bir hizmet olarak boy gösterecek. Bu sayede robot eğitimi ve simülasyon iş akışlarını büyük ölçüde basitleştirerek dağıtım ve geliştirme döngü sürelerini aylar ölçeğinden bir haftaya indirilecek.
Geliştirme ve eğitim süreçleri kısaltılıyor
Yapılan açıklamaya göre halihazırda 1x, Boston Dynamics, ByteDance Research, Field AI, Figure, Fourier, Galbot, LimX Dynamics, Mentee, Neura Robotics, RobotEra ve Skild AI erken erişim programına ilk katılanlar arasında yer alıyor.
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.