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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Red Magic 6 Pro, beş dakika içinde %0'dan %50'ye şarj edilebilecek

    Çinli teknoloji üreticilerinden Nubia'nın, 4 Mart tarihinde tanıtacağı akıllı telefon modeli Red Magic 6 Pro, şarj hızı ile adından söz ettireceğe benziyor.
    22 Şubat 2021, 23:59 (3 sa.)
    391
    6
    2
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Red Magic 6 Pro, beş dakika içinde %0'dan %50'ye şarj edilebilecek
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    Nubia'nın iki hafta sonra resmen tanıtacağı ve 4500mAh kapasiteli bir pil ile gelecek olan oyuncu telefonu Red Magic 6 Pro, sadece beş dakikada %0'dan %50'ye kadar şarj olanağı sunan 120W GaN (Galyum Nitrür) hızlı şarjı destekleyecek.

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    Şarj aleti kutudaki yerini alacak

    Telefon, kutudan buna uygun bir şarj cihazıyla birlikte çıkacak. Zira bu önemli detay, Nubia markasının CEO'su Ni Fei tarafından bizzat açıklandı. Son zamanlarda başta Apple ve Samsung olmak üzere şirketler, akıllı telefonlarının kutularına, ya hiç şarj cihazı koymuyorlar, ya da telefonun desteklediği hızlı şarj değerinin altında cihazla satışa sunuyorlar. Ancak, Red Magic 6 Pro için böyle bir durum geçerli olmayacak.

    Red Magic 6 Pro, beş dakika içinde %0'dan %50'ye şarj edilebilecek
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    Ayrıca Ni Fei, ekibinin akıllı telefonun aşırı ısınmasını ve bataryaya zarar vermesini önlemek için hangi önlemleri aldığını açıkladı. Red Magic 6 Pro, hızlı şarjı kolaylaştıran bir grafit plakaya ve şarjı daha hızlı yeniden dağıtmak için kinetik enerji kullanan bir elektrolite sahip olacak. Geliştiriciler ayrıca batarya için güçlendirilmiş bir kasa yaptılar, böylece bir arıza durumunda bile, telefonun geri kalan dahili bileşenleri bozulmadan kalabilecek.



    https://www.gsmarena.com/nubia_red_magic_6_will_charge_from_0_to_50_in_5_minutes-news-47861.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    S
    sultanneb 10 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 10 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 11 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    C cand. 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Batarya ömrünü güzel tüketir
    1 Yanıt Yanıtla
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    Medullitus 1 sa. ( Mesaj Silindi ) cand.
    Ne alakası var? Her şeye muhalefet etmeyin
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