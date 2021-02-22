Red Magic 6 Pro, beş dakika içinde %0'dan %50'ye şarj edilebilecek

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Nubia'nın iki hafta sonra resmen tanıtacağı ve 4500mAh kapasiteli bir pil ile gelecek olan oyuncu telefonu Red Magic 6 Pro, sadece beş dakikada %0'dan %50'ye kadar şarj olanağı sunan 120W GaN (Galyum Nitrür) hızlı şarjı destekleyecek.

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Şarj aleti kutudaki yerini alacak

Telefon, kutudan buna uygun bir şarj cihazıyla birlikte çıkacak. Zira bu önemli detay, Nubia markasının CEO'su Ni Fei tarafından bizzat açıklandı. Son zamanlarda başta Apple ve Samsung olmak üzere şirketler, akıllı telefonlarının kutularına, ya hiç şarj cihazı koymuyorlar, ya da telefonun desteklediği hızlı şarj değerinin altında cihazla satışa sunuyorlar. Ancak, Red Magic 6 Pro için böyle bir durum geçerli olmayacak.

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Ayrıca Ni Fei, ekibinin akıllı telefonun aşırı ısınmasını ve bataryaya zarar vermesini önlemek için hangi önlemleri aldığını açıkladı. Red Magic 6 Pro, hızlı şarjı kolaylaştıran bir grafit plakaya ve şarjı daha hızlı yeniden dağıtmak için kinetik enerji kullanan bir elektrolite sahip olacak. Geliştiriciler ayrıca batarya için güçlendirilmiş bir kasa yaptılar, böylece bir arıza durumunda bile, telefonun geri kalan dahili bileşenleri bozulmadan kalabilecek.

https://www.gsmarena.com/nubia_red_magic_6_will_charge_from_0_to_50_in_5_minutes-news-47861.php

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