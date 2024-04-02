Red Magic Cooler 5 Pro soğutucu satışa çıkıyor

Tam Boyutta Gör Dikkat çekici akıllı telefonları ile uzun süredir oyuncu topluluğuna hitap eden Red Magic markası, aksesuar tarafında da iddialı. Red Magic Cooler 5 Pro aksesuarı yapay zekâ kullanarak telefonunuzu soğutuyor.

Red Magic Cooler 5 Pro özellikleri ve fiyatı

Red Magic Cooler 5 Pro standart soğutuculardan biraz farklılaşıyor. Android uygulamasına özel yapay zekâ algoritması cihazın sıcaklığını sürekli takip ederek soğutma performansını otomatik olarak ayarlıyor.

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Aksesuar sadece 30 saniyede sıcaklığı 28 dereceden sıfır dereceye düşürebiliyor. 7 kanatlı fan dakikada 5500 dönüş yapıyor ancak gürültü 35dB üzerine çıkmıyor. Buhar odası plakası 3060 milimetre kare.

Harici bir güç gerektiren soğutucu MagSafe ile iPhone modeller ile de uyumlu ancak dediğimiz gibi yapay zekâ desteği yok. Red Magic Cooler 5 Pro modeli 59 Euro iken klips dahil edilirse 64 Euro oluyor.

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Red Magic Cooler 5 Pro özellikleri ve fiyatı