Akıllı telefonların ısınma sorununu ortadan kaldıran Red Magic Cooler 8 Air

Red Magic Cooler 8 Air özellikleri ve fiyatı
Red Magic Cooler 8 Air aksesuarı 63mm x 21mm ölçülerine sahip. 30mm x 30mm boyutundaki termoelektrik soğutucu plaka – TEC ve 45mm boyutunda ek alüminyum alaşım ile yüzde 40 daha fazla bir soğutma alanı elde ediliyor. Bu sayede 45 derece civarında soğutma sağlanıyor ve bekleme modunda soğutma plakası -20 derece civarına kadar da inebiliyor.
18W enerji harcayan aksesuarda 6000RPM hızlarına ulaşan 7 yapraklı bir fan yer alıyor. Yüksek soğutmaya rağmen aksesuar 30 desibel gürültü üretiyor. 6 adet kişiselleştirilebilir RGB LED aydınlatma da ortamı renklendiriyor. Güçlü mıknatıslar aksesuarı sağlam bir şekilde kasada tutuyor. iPhone 12 ve sonrası için aparat gerekmeyen Red Magic Cooler 8 Air soğutucu aksesuarı 22$ fiyat etiketine sahip. Android telefonlar için ek klipsle birlikte 24$. Klips ayrı olarak 2.8$.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
[resim]
ahaha buddadroid
Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım