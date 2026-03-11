Giriş
    Akıllı telefonların ısınma sorununu ortadan kaldıran Red Magic Cooler 8 Air

    Uzun oyun oturumlarında telefonlarının soğuk kalmasını isteyenler için geliştirilen Red Magic Cooler 8 Air aksesuarı, kasayı 45 dereceye kadar soğutabiliyor.     

    Red Magic Cooler 8 Air Tam Boyutta Gör
    Oyuncu odaklı akıllı telefonlar kadar telefonların verimine de yatırım yapan ZTE alt markası Red Magic yeni bir soğutucu aksesuarı duyurdu. Red Magic Cooler 8 Air aksesuarı biraz daha bütçesini düşünenlere hitap ediyor.

    Red Magic Cooler 8 Air özellikleri ve fiyatı

    Red Magic Cooler 8 Air aksesuarı 63mm x 21mm ölçülerine sahip. 30mm x 30mm boyutundaki termoelektrik soğutucu plaka – TEC ve 45mm boyutunda ek alüminyum alaşım ile yüzde 40 daha fazla bir soğutma alanı elde ediliyor. Bu sayede 45 derece civarında soğutma sağlanıyor ve bekleme modunda soğutma plakası -20 derece civarına kadar da inebiliyor.

    18W enerji harcayan aksesuarda 6000RPM hızlarına ulaşan 7 yapraklı bir fan yer alıyor. Yüksek soğutmaya rağmen aksesuar 30 desibel gürültü üretiyor. 6 adet kişiselleştirilebilir RGB LED aydınlatma da ortamı renklendiriyor. Güçlü mıknatıslar aksesuarı sağlam bir şekilde kasada tutuyor. iPhone 12 ve sonrası için aparat gerekmeyen Red Magic Cooler 8 Air soğutucu aksesuarı 22$ fiyat etiketine sahip. Android telefonlar için ek klipsle birlikte 24$. Klips ayrı olarak 2.8$.

    Red Magic Cooler 8 Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    emrahmt 6 saat önce

    [resim]

    Profil resmi
    Conduran 2 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 3 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 6 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 6 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

