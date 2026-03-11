Akıllı telefonların ısınma sorununu ortadan kaldıran Red Magic Cooler 8 Air

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Oyuncu odaklı akıllı telefonlar kadar telefonların verimine de yatırım yapan ZTE alt markası Red Magic yeni bir soğutucu aksesuarı duyurdu. Red Magic Cooler 8 Air aksesuarı biraz daha bütçesini düşünenlere hitap ediyor.

Red Magic Cooler 8 Air özellikleri ve fiyatı

Red Magic Cooler 8 Air aksesuarı 63mm x 21mm ölçülerine sahip. 30mm x 30mm boyutundaki termoelektrik soğutucu plaka – TEC ve 45mm boyutunda ek alüminyum alaşım ile yüzde 40 daha fazla bir soğutma alanı elde ediliyor. Bu sayede 45 derece civarında soğutma sağlanıyor ve bekleme modunda soğutma plakası -20 derece civarına kadar da inebiliyor.

18W enerji harcayan aksesuarda 6000RPM hızlarına ulaşan 7 yapraklı bir fan yer alıyor. Yüksek soğutmaya rağmen aksesuar 30 desibel gürültü üretiyor. 6 adet kişiselleştirilebilir RGB LED aydınlatma da ortamı renklendiriyor. Güçlü mıknatıslar aksesuarı sağlam bir şekilde kasada tutuyor. iPhone 12 ve sonrası için aparat gerekmeyen Red Magic Cooler 8 Air soğutucu aksesuarı 22$ fiyat etiketine sahip. Android telefonlar için ek klipsle birlikte 24$. Klips ayrı olarak 2.8$.

