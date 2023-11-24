RGB aydınlatmalı Red Magic oyuncu monitörü duyuruldu

Akıllı telefon tarafında elde ettiği şöhretini oyuncu ekipmanlarına da aktaran Red Magic markası, bu hafta iddialı bir oyuncu monitörü duyurdu. Red Magic GM001S oyuncu monitörü dikkat çekici özelliklere sahip.

Red Magic GM001S özellikleri ve fiyatı

Red Magic GM001S oyuncu monitörü 27 inçlik IPS bir panele sahip. 5508 adet mini LED bölgesi sayesinde çok daha canlı renkler elde edilebiliyor. 4K çözünürlük yanında 10-bit renk desteği, 160Hz tazeleme hızı, 1ms tepki süresi ve 1000000:1 kontrast oranı mevcut.

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AMD Free-Sync ve Nvidia G-Sync uyumlu olan monitör HDR1400 sertifikasına sahip. sRGB, DCI-P3 ve Adobe RGB renk uzayının yüzde 99’unu kapsayan cihaz 1 birimin altında Delta değerin ile geliyor. Parlaklık farklı sahnelere göre kendisini ayarlayabiliyor.

Arka kısımdaki RGB aydınlatma daha yoğun bir tecrübe sunarken USB Tip-C girişi 90W hızlı şarj sunabiliyor. Red Magic GM001S oyuncu monitörü 775$ fiyat etiketi ile Çin’de ön siparişe sunulmuş durumda.

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Red Magic GM001S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı