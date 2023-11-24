RGB aydınlatmalı Red Magic oyuncu monitörü duyuruldu

Red Magic GM001S özellikleri ve fiyatı
Red Magic GM001S oyuncu monitörü 27 inçlik IPS bir panele sahip. 5508 adet mini LED bölgesi sayesinde çok daha canlı renkler elde edilebiliyor. 4K çözünürlük yanında 10-bit renk desteği, 160Hz tazeleme hızı, 1ms tepki süresi ve 1000000:1 kontrast oranı mevcut.
AMD Free-Sync ve Nvidia G-Sync uyumlu olan monitör HDR1400 sertifikasına sahip. sRGB, DCI-P3 ve Adobe RGB renk uzayının yüzde 99’unu kapsayan cihaz 1 birimin altında Delta değerin ile geliyor. Parlaklık farklı sahnelere göre kendisini ayarlayabiliyor.
Arka kısımdaki RGB aydınlatma daha yoğun bir tecrübe sunarken USB Tip-C girişi 90W hızlı şarj sunabiliyor. Red Magic GM001S oyuncu monitörü 775$ fiyat etiketi ile Çin’de ön siparişe sunulmuş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.