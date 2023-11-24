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    RGB aydınlatmalı Red Magic oyuncu monitörü duyuruldu

    Red Magic GM001S oyuncu monitörü 5508 adet mini LED aydınlatma bölgesi, arka RGB aydınlatma, 90W hızlı şarj çıkışı, HDR1400 sertifikası gibi özelliklerle geliyor.
    Red Magic GM001S özellikleri ve fiyatı
    Akıllı telefon tarafında elde ettiği şöhretini oyuncu ekipmanlarına da aktaran Red Magic markası, bu hafta iddialı bir oyuncu monitörü duyurdu. Red Magic GM001S oyuncu monitörü dikkat çekici özelliklere sahip.

    Red Magic GM001S özellikleri ve fiyatı

    Red Magic GM001S oyuncu monitörü 27 inçlik IPS bir panele sahip. 5508 adet mini LED bölgesi sayesinde çok daha canlı renkler elde edilebiliyor. 4K çözünürlük yanında 10-bit renk desteği, 160Hz tazeleme hızı, 1ms tepki süresi ve 1000000:1 kontrast oranı mevcut.

    AMD Free-Sync ve Nvidia G-Sync uyumlu olan monitör HDR1400 sertifikasına sahip. sRGB, DCI-P3 ve Adobe RGB renk uzayının yüzde 99’unu kapsayan cihaz 1 birimin altında Delta değerin ile geliyor. Parlaklık farklı sahnelere göre kendisini ayarlayabiliyor.

    Arka kısımdaki RGB aydınlatma daha yoğun bir tecrübe sunarken USB Tip-C girişi 90W hızlı şarj sunabiliyor. Red Magic GM001S oyuncu monitörü 775$ fiyat etiketi ile Çin’de ön siparişe sunulmuş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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