Red Magic, yakında oyun tabletini tanıtacak: İşte açıklanan özellikleri

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Red Magic, ikinci oyuncu tabletini 5 Eylül’de tanıtacak. Şirket, lansman öncesinde Android oyun tabletinin ekranı, hoparlörü, kamerası gibi detayları paylaştı.

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Red Magic Gaming Pad özellikleri (açıklanan)

Tam Boyutta Gör Red Magic Gaming Pad, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 (Leading version) işlemcisinden güç alacak. Red Magic, tablete yüksek hızlı santrifüj fan, 3D dahili sirkülasyon hava kanalı, PC seviyesinde ısı borusu ve çeşitli ısı dağıtıcı materyaller kullanan PAD Magic Cooling ICE 2.0 Dokuz katmanlı soğutma sistemi eklendiği belirtti.

Tablet, 2.8K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 840Hz dokunmatik örnekleme hızını destekleyen ekranla gelecek. Dört kanallı doğrusal hoparlör kurulumuna ve DTS:X Ultra desteğine sahip olacak. Kamera tarafında, 50MP arka kamera, 20MP ön kamera bulunduracak.

Tabletin prototipi AnTuTu'da 2.205.110 puan almayı başardı. CPU puanı 466.697, GPU puanı 948.310, bellek puanı 403.730 ve UX puanı 386.373'tü. Söz konusu prototipte 16 GB LPDDR5 RAM, 512 GB UFS 4.0 depolama alanı ve 120 Hz ekran vardı. Red Magic Gaming Pad, en güçlü Android tabletlerden biri olacak gibi görünüyor.

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Red Magic Gaming Pad geliyor: İşte açıklanan özellikleri