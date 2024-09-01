Red Magic, yakında oyun tabletini tanıtacak: İşte açıklanan özellikleri

Red Magic Gaming Pad özellikleri (açıklanan)
Tablet, 2.8K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 840Hz dokunmatik örnekleme hızını destekleyen ekranla gelecek. Dört kanallı doğrusal hoparlör kurulumuna ve DTS:X Ultra desteğine sahip olacak. Kamera tarafında, 50MP arka kamera, 20MP ön kamera bulunduracak.
Tabletin prototipi AnTuTu'da 2.205.110 puan almayı başardı. CPU puanı 466.697, GPU puanı 948.310, bellek puanı 403.730 ve UX puanı 386.373'tü. Söz konusu prototipte 16 GB LPDDR5 RAM, 512 GB UFS 4.0 depolama alanı ve 120 Hz ekran vardı. Red Magic Gaming Pad, en güçlü Android tabletlerden biri olacak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.