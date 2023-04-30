Dishonored ve Prey'in geliştiricisinin yeni oyunu Redfall'un çıkış fragmanı paylaşıldı

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Redfall, 2 Mayıs'ta Xbox Series ve PC platformları için çıkış yapacak ve oyun ilk günden Xbox Game Pass'te de bulunacak. Oyunun fragmanını ve detaylarını aşağıda bulabilrisiniz.

Redfall Çıkış Fragmanı

Redfall, Prey ve Dishonored'ın ödüllü ekibi Arkane Austin'den açık dünyada tek oyunculu ve işbirliğine dayalı bir birinci şahıs nişancı oyunu. Arkane'in özenle yaratılmış dünyalar ve sürükleyici simülasyonlar geleneğini devam ettiren Redfall, stüdyonun kendine özgü oynanış tarzını hikâye tabanlı aksiyon nişancı türüyle birleştiriyor.

Redfall, tek ve çok oyunculu seçeneklerini harmanlayarak oyuncunun karanlığın ortasına tek başına veya 4 kişiye kadar ekip kurarak dalmasını sağlıyor. Takım arkadaşları, farklı kahraman ekipmanlarını deneyebilir ve vampirlerin getirdiği kıyamete daha yaratıcı çözümler bulmak için güçlerini birleştirebilir. Özel silahlardan oluşan bir cephanelik toplayıp karakterini çatışmalardan gizli dövüşmeye kadar istediğin oyun tarzına uygun eşsiz yükseltmeler ve yeteneklerle özelleştirebileceksin.

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