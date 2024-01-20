RedMagic, mobil oyun kontrolcüsünü tanıttı: Sıfır gecikme sunuyor!

RedMagic, mobil oyuncular için tasarladığı yeni oyun kontrolcüsünü tanıttı. Shadow Blade GamePad 2 olarak adlandırılan kontrolcü, USB-C bağlantı noktası üzerinden 110 - 185 mm arasındaki tüm akıllı telefonlara bağlanabiliyor. RedMagic Shadow Blade GamePad 2 özellikleri RedMagic Shadow Blade GamePad 2, neredeyse tüm akıllı telefonlarla uyumlu. Oyun kumandasının iki özel tetikleyicisi, 20 kilit konumun kombinasyonuyla özelleştirilebiliyor. Şirket, kendi geliştirdikleri IC algoritması sayesinde tetikleyicilerin esnek ve kolay kullanılabilir olduğunu söylüyor. Kontrolcü, değiştirilebilir sol ve sağ gamepad kaplamasıyla geliyor. Gamepad, önde ALPS sol çubuk, çapraz düğmeler, ekran görüntüsü alma tuşu, REDMAGIC düğmesi, ALPS sağ çubuk, ABX ve RT tuşları sunuyor. Arkada da hızlı yanıt veren tetikleyiciler mevcut. RedMagic Shadow Blade GamePad 2 fiyatı RedMagic, mobil oyun kontrolcüsünü Amerika, Kanada, Singapur, Meksika, İngiltere ve AB’de satışa sunuyor. Fiyatlandırma ülkeye göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama 100 dolar civarında. Kontrolcü, yalnızca siyah renk ile geliyor. Küresel olarak satışa sunulacak mı, fiyat ne kadar olacak konusu hakkında bir bilgi yok.
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.