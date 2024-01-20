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    RedMagic, mobil oyun kontrolcüsünü tanıttı: Sıfır gecikme sunuyor!

    RedMagic, Shadow Blade GamePad 2 oyun kumandasını duyurdu. Yeni RedMagic oyun kontrolcüsü, oyun sırasında sıfır gecikme süresi sunuyor ve daha iyi kavrama sağlayan yenilenmiş tasarımınla geliyor.
    RedMagic mobil oyun kontrolcüsü Tam Boyutta Gör
    RedMagic, mobil oyuncular için tasarladığı yeni oyun kontrolcüsünü tanıttı. Shadow Blade GamePad 2 olarak adlandırılan kontrolcü, USB-C bağlantı noktası üzerinden 110 - 185 mm arasındaki tüm akıllı telefonlara bağlanabiliyor.

    RedMagic Shadow Blade GamePad 2 özellikleri

    RedMagic Shadow Blade GamePad 2 Tam Boyutta Gör
    RedMagic Shadow Blade GamePad 2, neredeyse tüm akıllı telefonlarla uyumlu. Oyun kumandasının iki özel tetikleyicisi, 20 kilit konumun kombinasyonuyla özelleştirilebiliyor. Şirket, kendi geliştirdikleri IC algoritması sayesinde tetikleyicilerin esnek ve kolay kullanılabilir olduğunu söylüyor. Kontrolcü, değiştirilebilir sol ve sağ gamepad kaplamasıyla geliyor. Gamepad, önde ALPS sol çubuk, çapraz düğmeler, ekran görüntüsü alma tuşu, REDMAGIC düğmesi, ALPS sağ çubuk, ABX ve RT tuşları sunuyor. Arkada da hızlı yanıt veren tetikleyiciler mevcut.

    RedMagic Shadow Blade GamePad 2 fiyatı

    RedMagic Shadow Blade GamePad 2 fiyatı Tam Boyutta Gör
    RedMagic, mobil oyun kontrolcüsünü Amerika, Kanada, Singapur, Meksika, İngiltere ve AB’de satışa sunuyor. Fiyatlandırma ülkeye göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama 100 dolar civarında. Kontrolcü, yalnızca siyah renk ile geliyor. Küresel olarak satışa sunulacak mı, fiyat ne kadar olacak konusu hakkında bir bilgi yok.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 4 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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