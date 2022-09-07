Türkiye’de üretilen Redmi 10C satışa sunuldu: Redmi 10C fiyatı ne kadar?

Xiaomi’nin İstanbul’daki fabrikasında üretilen Redmi 10C modeli Türkiye’de satışa sunuldu. Redmi 10C, 64 GB ve 128 GB olarak iki farklı depolama seçeneği ile geliyor.
Xiaomi Redmi 10C fiyatı ne kadar?
- Redmi 10C 4+64 GB fiyatı 4.699 TL
- Redmi 10C 4+128 GB fiyatı 4.999 TL
Giriş seviyesi özelliklere sahip Redmi 10C modeli 2022’nin Mart ayında tanıtıldı. İlk olarak Afrika’da satışa sunuldu, ardından farklı bir isimle Hindistan pazarına giriş yaptı. Redmi 10C, son olarak Türkiye’deki müşterilerle buluşuyor.
Redmi 10C, gücünü Snapdragon 680 yonga setinden alıyor. Tasarım olarak dört arka kameralı gibi gözüküyor ancak 50MP çözünürlüğünde ana sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü olmak üzere iki sensör bulunduruyor. 6,71 inç büyüklüğündeki ekranı ve 5.000 mAh büyüklüğündeki bataryasıyla dikkat çeken telefonda 18W hızlı şarj desteği mevcut fakat kutudan 10W gücünde şarj cihazı çıkıyor. Türkiye’de Grafit Gri, Nane Yeşili ve Okyanus Mavisi olmak üzere üç renk seçeneğiyle müşterilerle buluşuyor.
Redmi 10C özellikleri ve fiyatı
- 6.71 inçlik 720x1600 IPS LCD ekran
- Snapdragon 680 yonga seti
- 4GB RAM
- 64GB/128GB depolama
- 50 MP+2MP arka kamera
- 5MP ön kamera
- 5000 mAh batarya
- 18W hızlı şarj
- FM Radyo
- Redmi 10C 4+64 GB fiyatı 4.699 TL
- Redmi 10C 4+128 GB fiyatı 4.999 TL
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@gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...
Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler