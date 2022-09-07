Türkiye’de üretilen Redmi 10C satışa sunuldu: Redmi 10C fiyatı ne kadar?

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Xiaomi’nin İstanbul’daki fabrikasında üretilen Redmi 10C modeli Türkiye’de satışa sunuldu. Redmi 10C, 64 GB ve 128 GB olarak iki farklı depolama seçeneği ile geliyor.

Xiaomi Redmi 10C fiyatı ne kadar?

Redmi 10C 4+64 GB fiyatı 4.699 TL

Redmi 10C 4+128 GB fiyatı 4.999 TL

Giriş seviyesi özelliklere sahip Redmi 10C modeli 2022’nin Mart ayında tanıtıldı. İlk olarak Afrika’da satışa sunuldu, ardından farklı bir isimle Hindistan pazarına giriş yaptı. Redmi 10C, son olarak Türkiye’deki müşterilerle buluşuyor.

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Redmi 10C, gücünü Snapdragon 680 yonga setinden alıyor. Tasarım olarak dört arka kameralı gibi gözüküyor ancak 50MP çözünürlüğünde ana sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü olmak üzere iki sensör bulunduruyor. 6,71 inç büyüklüğündeki ekranı ve 5.000 mAh büyüklüğündeki bataryasıyla dikkat çeken telefonda 18W hızlı şarj desteği mevcut fakat kutudan 10W gücünde şarj cihazı çıkıyor. Türkiye’de Grafit Gri, Nane Yeşili ve Okyanus Mavisi olmak üzere üç renk seçeneğiyle müşterilerle buluşuyor.

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Redmi 10C özellikleri ve fiyatı

6.71 inçlik 720x1600 IPS LCD ekran

Snapdragon 680 yonga seti

4GB RAM

64GB/128GB depolama

50 MP+2MP arka kamera

5MP ön kamera

5000 mAh batarya

18W hızlı şarj

FM Radyo

Redmi 10C 4+64 GB fiyatı 4.699 TL

Redmi 10C 4+128 GB fiyatı 4.999 TL

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Redmi 10C satışta: Xiaomi Redmi 10C fiyatı belli oldu