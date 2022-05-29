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    Bütçe dostu Xiaomi Redmi 11 5G'nin özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu

    Redmi'nin yeni bütçe dostu telefonu Redmi 11 5G'nin teknik detayları ve çıkış tarihi belli oldu. Yeni telefonun Haziran ayında kullanıcılara sunulması bekleniyor.
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    Redmi 11 5G'nin özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu
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    Akıllı telefon devi Xiaomi'nin alt markalarından Redmi, fiyatı ile dikkat çeken akıllı telefon modellerine imza atmaya devam ediyor. Şirketin yeni bütçe dostu telefon modeli Redmi 11 5G'nin özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı.

    Neler sunacak?

    91mobilestarafından bildirilenlere göre ilk olarak Hindistan pazarında piyasaya sürülmesi beklenen Redmi 11 5G, Haziran ayında kullanıcıların karşısına çıkacak. Bununla birlikte Mediatek'in 7 nm Dimensity 700 yonga setinden güç alması beklenen yeni telefon, 90Hz yenileme hızını destekleyen 6.58 inç FHD+ LCD panele sahip olacak. 

    Kamera tarafına gelindiğinde ise Redmi 11 5G'ye 50MP ana, 2MP yardımcı ve ön tarafta 5MP selfie sensörleri eşlik edecek. Ayrıca 5.000 mAh batarya kapasitesi ile 18W hızlı şarj desteği sunması beklenen Redmi 11 5G'nin, Redmi 10'dan sonra büyük yükseltme içereceğini söyleyebiliriz. Yeni telefonun 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip olan ana sürümünün 180 dolar fiyat etiketi ile geleceği iddia ediliyor.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 3 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 1 hafta önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 1 hafta önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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