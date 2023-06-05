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    Redmi 12 resmi görüntüleri sızdırıldı: iPhone 14'e benziyor

    Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi 12 modelinin resmi görüntüleri sızdırıldı. Peki Redmi ailesinin yeni bütçe telefonu beraberinde neler getiriyor? İşte Redmi 12 hakkında tüm bildiklerimiz
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    Redmi 12 resmi görüntüleri sızdırıldı: iPhone 14'e benziyor! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda giriş seviyesi Redmi 12C modelini duyuran Xiaomi, ailenin temel modeli Xiaomi Redmi 12 için hazırlıklarını tamamladı. Öyle ki yeni cihazın Avrupa merkezli perakende sitelerinde listelenmeye başladığından sizlere bahsetmiştik. Şimdi son olarak, Redmi 12'nin tasarımına erken bir bakış sunan resmi görüntüler paylaşıldı. 

    Redmi 12 resmi görüntüleri sızdırıldı

    Sızdırılan render görüntüleri, Redmi 12'nin siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğinde satışa çıkacağını gösteriyor. Detaylara indiğimizde, cihazın ön tarafında görüntülü aramalar ve selfie çekimleri için delikli bir kamera tasarımına yer verilmiş. Cihazın sağ kenarında ise ses açma kısma düğmeleri ve entegre parmak izi sensörü içeren güç tuşu bulunuyor.

    Kamera bölümüne gelirsek, Redmi 12 bir adet LED flaş ve üçlü bir kamera ünitesine sahip. Bu düzenin şaşırtıcı bir biçimde iPhone 13 ve iPhone 14'e benzediğini söyleyebiliriz. Ancak Redmi 12'de herhangi bir kamera adası bulunmaması, bu benzerliği bir miktar engelliyor.

    Redmi 12 fiyatı ve beklenen özellikler

    Redmi 12'nin önümüzdeki Temmuz ayında 199 euro fiyat etiketi ile satışa çıkması bekleniyor. Mevcut sızıntılara göre bütçe telefonu, ön tarafta 90Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan 6,9 inç LCD ekrana sahip olacak. Kaputun altında ise 4GB RAM ve 128GB depolama ile eşleştirilen cihaz, gücünü MediaTek Helio G88 platformundan alacak. 

    Redmi 12 50MP birincil, 8MP ultra geniş ve 2MP makro/derinlik olmak üzere üçlü kamera tasarımı ile karşımıza çıkacak. Cihazın ön yüzüne ise 8MP selfie kamerası eşlik edecek. Kutusundan 18W hızlı şarj desteği sunan 5.000mAh pil ve Android 12 tabanlı MIUI 14 arayüzü ile çıkacak cihazın diğer özellikleri arasında, çift SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, microSD kart yuvası, NFC, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses girişi yer alıyor. 

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

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