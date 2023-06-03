Merakla beklenen Redmi 12 özellikleri açıklandı

Redmi 12 özellikleri belli oldu
Merakla beklenen Redmi 12'nin önümüzdeki günlerde piyasaya sürüleceği söyleniyor. Bu noktada sızdırılan liste görüntüleri, cihazın ön tarafta 90Hz yenileme hızı ve FullHD+ çözünürlük sunan 6,79 inç boyutlarında LCD ekrana sahip olacağını doğruladı. Bu ekrana ise selfie çekimleri ve görüntülü aramalar için ortalanmış 8MP özçekim kamerası eşlik edecek.
Kamera bölümüne gelirsek, cihazın 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş sensör ve 2MP makro sensörden oluşan üçlü kamera tasarımına sahip olacağı belirtiliyor. Kutusundan ise 18W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya ve Android 12 tabanlı MIUI 14 arayüzü ile çıkacak. Cihazın diğer özellikleri arasında, IP53 derecesi, USB-C, NFC, IR Blaster ve Bluetooth 5.3 yer alıyor.
Redmi 12 fiyatı ve renk seçenekleri
Redmi 12, Argent (metal gümüş), Mavi ve Noir (siyah) olmak üzere en az üç farklı renk seçeneği ile vitrine çıkacak. Kısa süre önce Xiaomi Portekiz'in web sitesi, cihazın 209 eurodan başlayan fiyatlara sahip olacağını doğruladı. Akıllı telefon hakkında tüm detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)