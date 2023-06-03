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    Merakla beklenen Redmi 12 özellikleri açıklandı

    Merakla beklenen Redmi 12 modelinin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki Xiaomi'nin yeni bütçe telefonu beraberinde neler getiriyor? İşte Redmi 12 özellikleri ve fiyatı
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    Merakla beklenen Redmi 12 özellikleri açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Redmi markası altında fiyat performans odaklı telefonlara imza atmaya devam ediyor. Bu bağlamda geçtiğimiz Aralık ayında Redmi 12C modelini piyasaya süren Çinli dev, çok yakında Redmi 12 modelini tanıtacak. Son olarak merakla beklenen telefon, Avrupa merkezli perakende sitelerinde listelenmeye başladı. Peki Redmi 12 beraberinde neler getiriyor? İşte fiyatı ve özellikleri

    Redmi 12 özellikleri belli oldu

    Merakla beklenen Redmi 12'nin önümüzdeki günlerde piyasaya sürüleceği söyleniyor. Bu noktada sızdırılan liste görüntüleri, cihazın ön tarafta 90Hz yenileme hızı ve FullHD+ çözünürlük sunan 6,79 inç boyutlarında LCD ekrana sahip olacağını doğruladı. Bu ekrana ise selfie çekimleri ve görüntülü aramalar için ortalanmış 8MP özçekim kamerası eşlik edecek. 

    Merakla beklenen Redmi 12 özellikleri açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Kaputun altında ise 4/8GB RAM ve 128/256GB dahili depolama kapasitesi ile eşleştirilen Redmi 12, gücünü MediaTek Helio G88 platformundan alacak. 12nm işlem teknolojisini temel alan bu işlemcide,  2.05 GHz saat hızına sahip 2 x Cortex-A76 çekirdeği ve 6 x Cortex-A55 çekirdeği yer alıyor. GPU tarafında ise Mali-G57 MC bulunuyor.

    Kamera bölümüne gelirsek, cihazın 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş sensör ve 2MP makro sensörden oluşan üçlü kamera tasarımına sahip olacağı belirtiliyor. Kutusundan ise 18W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya ve Android 12 tabanlı MIUI 14 arayüzü ile çıkacak. Cihazın diğer özellikleri arasında, IP53 derecesi, USB-C, NFC, IR Blaster ve Bluetooth 5.3 yer alıyor.

    Redmi 12 fiyatı ve renk seçenekleri

    Redmi 12, Argent (metal gümüş), Mavi ve Noir (siyah) olmak üzere en az üç farklı renk seçeneği ile vitrine çıkacak. Kısa süre önce Xiaomi Portekiz'in web sitesi, cihazın 209 eurodan başlayan fiyatlara sahip olacağını doğruladı. Akıllı telefon hakkında tüm detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağını düşünüyoruz. 

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

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