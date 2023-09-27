Redmi 13C'nin ilk görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

MySmartPrice adlı kaynak akıllı telefonun ilk görüntülerini yayınladı Böylelikle cihazın dış görünümünü değerlendirme olanağımız oldu. Görüntülere bakılırsa Redmi 13C'nin ekranının ortasında ön kamera için damla şeklinde bir çentik yer alacak.
Kamera sisteminde göze çarpanlar
Cihazın arka kısmında LED flaşlı üçlü kamera sistemi bulunuyor. Modülün yanındaki yazı sayesinde kurulumun 50 megapiksel ana kamera içereceğini öğreniyoruz. Güç düğmesi ve ses açma-kapama tuşları ise cihazın sağ tarafında konumlandırılmış.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.