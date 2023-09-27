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    Redmi 13C'nin ilk görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, Redmi 12C'nin halefi olacak uygun fiyatlı bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Redmi 13C adı altında sunulacak modelin ilk görüntüleri internete düştü.
    Redmi 13C'nin ilk görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi geçen yıl Aralık ayında Çin'de uygun fiyatlı akıllı telefonu Redmi 12C'yi tanıtmıştı. Şirket şimdi de Redmi 13C modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazın çıkış tarihi ve teknik özellikleri henüz bilinmese de tasarımını görme şansına sahip olduk.

    MySmartPrice adlı kaynak akıllı telefonun ilk görüntülerini yayınladı Böylelikle cihazın dış görünümünü değerlendirme olanağımız oldu. Görüntülere bakılırsa Redmi 13C'nin ekranının ortasında ön kamera için damla şeklinde bir çentik yer alacak.

    Redmi 13C'nin ilk görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    Kamera sisteminde göze çarpanlar

    Cihazın arka kısmında LED flaşlı üçlü kamera sistemi bulunuyor. Modülün yanındaki yazı sayesinde kurulumun 50 megapiksel ana kamera içereceğini öğreniyoruz. Güç düğmesi ve ses açma-kapama tuşları ise cihazın sağ tarafında konumlandırılmış.

    Redmi 13C'nin ilk görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Alt tarafta hoparlör ızgarası, şarj portu ve mikrofon yer alırken, cihazın üst tarafında 3.5 mm kulaklık girişi mevcut. Görüntüler ayrıca akıllı telefonun açık yeşil, siyah ve mavi olmak üzere üç renk seçeneğiyle piyasaya sürüleceğini gösteriyor.
    Redmi 13C'nin ilk görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Şu an için Redmi 13C'nin teknik detaylarını ve ne zaman çıkış yapacağını bilmiyoruz. Ancak önümüzdeki günlerde veya haftalarda Geekbench veritabanı ya da TENAA gibi sertifikasyon kurumlarının kayıtlarında görünmesi ile daha fazla şey öğrenme imkanımız olacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 6 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 6 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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