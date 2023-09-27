Redmi 13C'nin ilk görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Xiaomi geçen yıl Aralık ayında Çin'de uygun fiyatlı akıllı telefonu Redmi 12C'yi tanıtmıştı. Şirket şimdi de Redmi 13C modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazın çıkış tarihi ve teknik özellikleri henüz bilinmese de tasarımını görme şansına sahip olduk.

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MySmartPrice adlı kaynak akıllı telefonun ilk görüntülerini yayınladı Böylelikle cihazın dış görünümünü değerlendirme olanağımız oldu. Görüntülere bakılırsa Redmi 13C'nin ekranının ortasında ön kamera için damla şeklinde bir çentik yer alacak.

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Kamera sisteminde göze çarpanlar

Cihazın arka kısmında LED flaşlı üçlü kamera sistemi bulunuyor. Modülün yanındaki yazı sayesinde kurulumun 50 megapiksel ana kamera içereceğini öğreniyoruz. Güç düğmesi ve ses açma-kapama tuşları ise cihazın sağ tarafında konumlandırılmış.

Tam Boyutta Gör Alt tarafta hoparlör ızgarası, şarj portu ve mikrofon yer alırken, cihazın üst tarafında 3.5 mm kulaklık girişi mevcut. Görüntüler ayrıca akıllı telefonun açık yeşil, siyah ve mavi olmak üzere üç renk seçeneğiyle piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Şu an için Redmi 13C'nin teknik detaylarını ve ne zaman çıkış yapacağını bilmiyoruz. Ancak önümüzdeki günlerde veya haftalarda Geekbench veritabanı ya da TENAA gibi sertifikasyon kurumlarının kayıtlarında görünmesi ile daha fazla şey öğrenme imkanımız olacak.

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