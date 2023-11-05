Redmi 13C resmi olarak doğrulandı

Xiaomi’nin bir süredir internete sızdırılan yeni akıllı telefonu Xiaomi 13C resmi olarak doğrulandı. Firma Xiaomi 13C modelinin global pazarda satışa çıkacağını ifade eden bir Twitter paylaşımı yaptı.

Redmi 13C neler sunacak?

Redmi 13C adından da anlaşılacağı üzere firmanın yine giriş seviyesinde rekabetçi olmaya çalışacak yeni bir akıllı telefon modeli. 6.59 inçlik IPS ekranında Full HD+ 90Hz çözünürlük sunan telefonda Helio G85 yonga seti kullanılmış.

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Arka kısımda 50MP+8MP+2MP kamera olan telefonun ön kamerası da 8MP çözünürlüğünde. 5000mAh batarya 18W hızlı şarj ile desteklenen telefonun 8GB/256GB versiyonu haricinde bir konfigürasyonu şimdilik yok. İlk inceleme videosu da sızdığı için akıllı telefonun birkaç hafta içerisinde tanıtılması bekleniyor.

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