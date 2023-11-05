Redmi 13C resmi olarak doğrulandı

Redmi 13C neler sunacak?
Redmi 13C adından da anlaşılacağı üzere firmanın yine giriş seviyesinde rekabetçi olmaya çalışacak yeni bir akıllı telefon modeli. 6.59 inçlik IPS ekranında Full HD+ 90Hz çözünürlük sunan telefonda Helio G85 yonga seti kullanılmış.
Arka kısımda 50MP+8MP+2MP kamera olan telefonun ön kamerası da 8MP çözünürlüğünde. 5000mAh batarya 18W hızlı şarj ile desteklenen telefonun 8GB/256GB versiyonu haricinde bir konfigürasyonu şimdilik yok. İlk inceleme videosu da sızdığı için akıllı telefonun birkaç hafta içerisinde tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.