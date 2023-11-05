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    Redmi 13C resmi olarak doğrulandı

    Redmi 13C giriş segmentinde rekabetçi olmayı amaçlayan bir akıllı telefon. Xiaomi fiyatına göre tatmin edici özelliklerle tüketicinin karşısına çıkacak.         
    Redmi 13C
    Xiaomi’nin bir süredir internete sızdırılan yeni akıllı telefonu Xiaomi 13C resmi olarak doğrulandı. Firma Xiaomi 13C modelinin global pazarda satışa çıkacağını ifade eden bir Twitter paylaşımı yaptı.

    Redmi 13C neler sunacak?

    Redmi 13C adından da anlaşılacağı üzere firmanın yine giriş seviyesinde rekabetçi olmaya çalışacak yeni bir akıllı telefon modeli. 6.59 inçlik IPS ekranında Full HD+ 90Hz çözünürlük sunan telefonda Helio G85 yonga seti kullanılmış.

    Arka kısımda 50MP+8MP+2MP kamera olan telefonun ön kamerası da 8MP çözünürlüğünde. 5000mAh batarya 18W hızlı şarj ile desteklenen telefonun 8GB/256GB versiyonu haricinde bir konfigürasyonu şimdilik yok. İlk inceleme videosu da sızdığı için akıllı telefonun birkaç hafta içerisinde tanıtılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

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    Mstt.2010 4 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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