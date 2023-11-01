Tam Boyutta Gör Xiaomi geçtiğimiz hafta Çin'de Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro'yu tanıtarak Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle çalışan dünyanın ilk akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Bu cihazlar 31 Ekim günü Çin yerel saatiyle 8’de satın alınabilir hale geldi. Xiaomi 14 serisinin alıcıların erişimine açılmasından kısa bir süre sonra şirket ilk satıştan kayda değer güçlü satışlar bildirdi.

Xiaomi 14 serisi saatler içinde tükendi

Markanın Weibo gönderisine göre, Xiaomi 14 serisi, sadece dört saat içinde tükenerek Çin çevrimiçi perakende platformlarında "ilk gün ve tam gün satışları" için önceki yılın rekorunu kırdı. Ancak Xiaomi, Xiaomi 14 ve 14 Pro için kesin satış rakamlarını açıklamadı. Marka ayrıca, Xiaomi 14 serisinin, satın alınabilir hale getirildikten sadece beş dakika sonra önceki nesle kıyasla ilk satışlarda altı katlık kayda değer bir artış elde ettiğini söyledi.

Xiaomi’nin yaklaşık 1,36 milyar dolar gelir elde ettiği bildirildi. Xiaomi 14 serisi cihazların ortalama fiyatı 620 dolar olarak alınırsa, Çin pazarındaki ilk satışlarda yaklaşık 2 milyon adet satıldığı tahmin ediliyor.

Huawei Nova 11 SE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 16 sa. önce eklendi

Xiaomi 14 serisinin olağanüstü satış performansında çeşitli faktörler rol oynamış durumda. Bunlar arasında Xiaomi 13 serisinin geliştirilmiş bir iterasyonu olan etkileyici tasarımı, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin dahil edilmesi ve tamamen yeni HyperOS işletim sistemi yer alıyor. Ayrıca, her iki akıllı telefon da yüksek kaliteli bir fotoğrafçılık deneyimi sağlayan benzersiz bir Leica Summilux lense ek olarak Leica tarafından optimize edilmiş Light Hunter 900 ana kamarasına sahip. Şu anda, 14 serisinin küresel piyasaya sürüleceği zaman dilimi hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil. Ancak önümüzdeki yılın ilk ayları olası görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi 14 ve 14 Pro dört saatte tükenerek satış rekoru kırdı