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    Xiaomi 14 ve 14 Pro dört saatte tükenerek satış rekoru kırdı

    Xiaomi, geçtiğimiz hafta düzenlediği etkinlikte Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro modellerini tanıttı. Yeni amiral gemileri geçtiğimiz gün kullanıcıların beğenesine sunuldu ve kısa sürede rekorlar kırıldı.
    Xiaomi 14 ve 14 Pro dört saatte tükenerek satış rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi geçtiğimiz hafta Çin'de Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro'yu tanıtarak Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle çalışan dünyanın ilk akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Bu cihazlar 31 Ekim günü Çin yerel saatiyle 8’de satın alınabilir hale geldi. Xiaomi 14 serisinin alıcıların erişimine açılmasından kısa bir süre sonra şirket ilk satıştan kayda değer güçlü satışlar bildirdi.

    Xiaomi 14 serisi saatler içinde tükendi

    Markanın Weibo gönderisine göre, Xiaomi 14 serisi, sadece dört saat içinde tükenerek Çin çevrimiçi perakende platformlarında "ilk gün ve tam gün satışları" için önceki yılın rekorunu kırdı. Ancak Xiaomi, Xiaomi 14 ve 14 Pro için kesin satış rakamlarını açıklamadı. Marka ayrıca, Xiaomi 14 serisinin, satın alınabilir hale getirildikten sadece beş dakika sonra önceki nesle kıyasla ilk satışlarda altı katlık kayda değer bir artış elde ettiğini söyledi.

    Xiaomi 14 ve 14 Pro dört saatte tükenerek satış rekoru kırdı
    Xiaomi’nin yaklaşık 1,36 milyar dolar gelir elde ettiği bildirildi. Xiaomi 14 serisi cihazların ortalama fiyatı 620 dolar olarak alınırsa, Çin pazarındaki ilk satışlarda yaklaşık 2 milyon adet satıldığı tahmin ediliyor.

    Xiaomi 14 serisinin olağanüstü satış performansında çeşitli faktörler rol oynamış durumda. Bunlar arasında Xiaomi 13 serisinin geliştirilmiş bir iterasyonu olan etkileyici tasarımı, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin dahil edilmesi ve tamamen yeni HyperOS işletim sistemi yer alıyor. Ayrıca, her iki akıllı telefon da yüksek kaliteli bir fotoğrafçılık deneyimi sağlayan benzersiz bir Leica Summilux lense ek olarak Leica tarafından optimize edilmiş Light Hunter 900 ana kamarasına sahip. Şu anda, 14 serisinin küresel piyasaya sürüleceği zaman dilimi hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil. Ancak önümüzdeki yılın ilk ayları olası görünüyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/11/01/xiaomi-14-14-pro-sets-sales-records-sold-out-in-four-hours/ https://weibo.com/1749127163/NqvSNqyGd?refer_flag=1001030103_ https://weibo.com/2202387347/NqspYq2ES
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 18 saat önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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