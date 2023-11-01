Xiaomi 14 ve 14 Pro dört saatte tükenerek satış rekoru kırdı

Xiaomi 14 serisi saatler içinde tükendi
Markanın Weibo gönderisine göre, Xiaomi 14 serisi, sadece dört saat içinde tükenerek Çin çevrimiçi perakende platformlarında "ilk gün ve tam gün satışları" için önceki yılın rekorunu kırdı. Ancak Xiaomi, Xiaomi 14 ve 14 Pro için kesin satış rakamlarını açıklamadı. Marka ayrıca, Xiaomi 14 serisinin, satın alınabilir hale getirildikten sadece beş dakika sonra önceki nesle kıyasla ilk satışlarda altı katlık kayda değer bir artış elde ettiğini söyledi.
Xiaomi 14 serisinin olağanüstü satış performansında çeşitli faktörler rol oynamış durumda. Bunlar arasında Xiaomi 13 serisinin geliştirilmiş bir iterasyonu olan etkileyici tasarımı, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin dahil edilmesi ve tamamen yeni HyperOS işletim sistemi yer alıyor. Ayrıca, her iki akıllı telefon da yüksek kaliteli bir fotoğrafçılık deneyimi sağlayan benzersiz bir Leica Summilux lense ek olarak Leica tarafından optimize edilmiş Light Hunter 900 ana kamarasına sahip. Şu anda, 14 serisinin küresel piyasaya sürüleceği zaman dilimi hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil. Ancak önümüzdeki yılın ilk ayları olası görünüyor.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/11/01/xiaomi-14-14-pro-sets-sales-records-sold-out-in-four-hours/ https://weibo.com/1749127163/NqvSNqyGd?refer_flag=1001030103_ https://weibo.com/2202387347/NqspYq2ES Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.