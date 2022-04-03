Redmi 30" kavisli ekrana sahip monitörünü tanıttı

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Xiaomi bünyesinde varlığını sürdüren Redmi yeni monitör modelleri ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Birkaç monitör ile piyasaya giriş yapan Redmi, şimdi 30 inç büyüklüğünde kavisli ekrana sahip modeli ile karşımıza çıkıyor. İşte Redmi'nin yeni 30 inç Curved monitör modeli.

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Redmi'nin 200Hz yenileme hızına sahip 30 inç Curved Monitörü karşımızda

Günümüzde her alanda büyük ekranlar tercih edilir oldu. Artık televizyondan telefona kadar tüm cihazlarda belirli boyutlarda ekranlar daha fazla seviliyor. Monitörlerde de aynı durum mevcut. Eskiden 18 inç monitörler varken, şimdi 24-27 inç monitörler daha fazla kullanılıyor. Ancak eğer daha fazlasını istiyorsanız Redmi'ninki gibi 30 inç ekranlara bakmanız gerekiyor.

Redmi aslında oyuncuların dikkatini çekecek olan yeni monitörünü tanıttı. 30 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan bu monitör oyun oynamak isteyen ya da dizi/film izlemek isteyen kullanıcılar için birebir. 2560 x 1080 piksel WFHD çözünürlük sunan bu Curved ekran hem görüntü kalitesi hem de kavisli olması ile dikkatleri üzerine çekiyor.

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200Hz yenileme hızına sahip olan bu monitör 21:9 en boy oranına ve %126 sRGB renk gamına sahip. Aynı zamanda DC Karartma ile AMD FreeSync desteğine de sahip olan Redmi 30 inç monitör üç tarafında inçe çerçeveler sunuyor. Tabi alt kısımda daha kalın bir çerçeve mevcut. Kalın gövdeli ayak tasarımı ile gerçekten çok hoş duruyor diyebiliriz.

Üzerinde iki adet HDMI bağlantı noktası taşıyan cihaz bir de DP girişine yer veriyor. 8 Nisan'dan itibaren satışta olacak olan Redmi 30" Curved monitör ortalama 200 Dolar fiyat etiketine sahip olacak.

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Redmi 30 inç kavisli ekrana sahip monitörünü tanıttı