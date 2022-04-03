Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Redmi 30" kavisli ekrana sahip monitörünü tanıttı

    Redmi 30 inç büyüklüğünde ekrana sahip yeni kavisli monitörünü tanıttı. İşte Redmi'nin 200 Dolar fiyat etiketine sahip 30 inç büyüklüğündeki ilk kavisli monitör modeli.
    Oy Ver

    Redmi 30 inç kavisli ekrana sahip monitörünü tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi bünyesinde varlığını sürdüren Redmi yeni monitör modelleri ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Birkaç monitör ile piyasaya giriş yapan Redmi, şimdi 30 inç büyüklüğünde kavisli ekrana sahip modeli ile karşımıza çıkıyor. İşte Redmi'nin yeni 30 inç Curved monitör modeli.

    Redmi'nin 200Hz yenileme hızına sahip 30 inç Curved Monitörü karşımızda

    Günümüzde her alanda büyük ekranlar tercih edilir oldu. Artık televizyondan telefona kadar tüm cihazlarda belirli boyutlarda ekranlar daha fazla seviliyor. Monitörlerde de aynı durum mevcut. Eskiden 18 inç monitörler varken, şimdi 24-27 inç monitörler daha fazla kullanılıyor. Ancak eğer daha fazlasını istiyorsanız Redmi'ninki gibi 30 inç ekranlara bakmanız gerekiyor.

    Redmi aslında oyuncuların dikkatini çekecek olan yeni monitörünü tanıttı. 30 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan bu monitör oyun oynamak isteyen ya da dizi/film izlemek isteyen kullanıcılar için birebir. 2560 x 1080 piksel WFHD çözünürlük sunan bu Curved ekran hem görüntü kalitesi hem de kavisli olması ile dikkatleri üzerine çekiyor.

    Redmi 30 inç kavisli ekrana sahip monitörünü tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    200Hz yenileme hızına sahip olan bu monitör 21:9 en boy oranına ve %126 sRGB renk gamına sahip. Aynı zamanda DC Karartma ile AMD FreeSync desteğine de sahip olan Redmi 30 inç monitör üç tarafında inçe çerçeveler sunuyor. Tabi alt kısımda daha kalın bir çerçeve mevcut. Kalın gövdeli ayak tasarımı ile gerçekten çok hoş duruyor diyebiliriz.

    Üzerinde iki adet HDMI bağlantı noktası taşıyan cihaz bir de DP girişine yer veriyor. 8 Nisan'dan itibaren satışta olacak olan Redmi 30" Curved monitör ortalama 200 Dolar fiyat etiketine sahip olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 2 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 3 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 3 gün önce

    direk 10k

    LooF 3 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Realme C3i
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 4G8H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız