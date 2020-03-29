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    Redmi 9 sızdı: 4 arka kamera, Helio G80 yonga seti

    Giriş seviyesinin popüler serisi Redmi dokuzuncu nesil için hazırlıklarını sürdürüyor. Helio G80 yonga seti, 4 adet arka kamera, 3GB RAM gibi detaylar sızmış durumda.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Redmi 9 sızdı: 4 arka kamera, Helio G80 yonga seti
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    Redmi Note 9 serisinin lansmanından sonra gözler Redmi 9 serisine çevrildi. Yıllardır uygun fiyatlı telefon arayanların ilk adresi haline gelen Redmi serisinin yeni üyesi merakla bekleniyor. Görsel ve özellikler de sızmış durumda.

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    Redmi 9 özellikleri

    Redmi 9 modelinde 6.2 veya 6.3 inçlik bir ekran beklentisi hakim. Yonga seti tarafında ise Helio G80 iddialı olmaya çalışacak. 2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan yonga seti Realme 6i modelinde de kullanılmıştı.

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    3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi barındıracağı ifade edilen Redmi 9 modelinde 4 arka kamera dikkat çekiyor. 13MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör, 5MP çözünürlüğünde makro sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü mevcut. Kamera tarafında Realme 6i ile pek kapışamadığı görülüyor ancak zaten Redmi serisi kamera tarafında hiçbir zaman çok iddialı olmadı.

    Kamera paketi dikey olarak yerleştirilmiş. Derinlik sensörü ve LED flaş ikinci bir yuva olarak hemen yanında yer alıyor. Henüz çözünürlük veya batarya gibi detaylar netlik kazanmış değil.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/28/redmi-9-specs-and-images-leak-packs-four-rear-cams-and-an-helio-g80-soc/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    KoşanBalık (hazar ...) 1 sa.
    MTK varsa ggcam yok. Olmamış Redmi
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