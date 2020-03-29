Redmi 9 sızdı: 4 arka kamera, Helio G80 yonga seti

Tam Boyutta Gör

Redmi Note 9 serisinin lansmanından sonra gözler Redmi 9 serisine çevrildi. Yıllardır uygun fiyatlı telefon arayanların ilk adresi haline gelen Redmi serisinin yeni üyesi merakla bekleniyor. Görsel ve özellikler de sızmış durumda.

İlginizi Çekebilir

Redmi ilk akıllı ekranını duyurdu

Redmi 9 özellikleri

Redmi 9 modelinde 6.2 veya 6.3 inçlik bir ekran beklentisi hakim. Yonga seti tarafında ise Helio G80 iddialı olmaya çalışacak. 2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan yonga seti Realme 6i modelinde de kullanılmıştı.

Ayrıca Bkz. "Galaxy M11 basın görselleri sızdırıldı"

3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi barındıracağı ifade edilen Redmi 9 modelinde 4 arka kamera dikkat çekiyor. 13MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör, 5MP çözünürlüğünde makro sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü mevcut. Kamera tarafında Realme 6i ile pek kapışamadığı görülüyor ancak zaten Redmi serisi kamera tarafında hiçbir zaman çok iddialı olmadı.

Kamera paketi dikey olarak yerleştirilmiş. Derinlik sensörü ve LED flaş ikinci bir yuva olarak hemen yanında yer alıyor. Henüz çözünürlük veya batarya gibi detaylar netlik kazanmış değil.

https://www.gizmochina.com/2020/03/28/redmi-9-specs-and-images-leak-packs-four-rear-cams-and-an-helio-g80-soc/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.