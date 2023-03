Redmi A2 ve A2 Plus tanıtıldı: Aralarında tek fark var!

Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni giriş seviye A serisi akıllı telefonları Redmi A2 ve Redmi A2+’ı sessiz sedasız tanıttı. Redmi A2 serisi, MediaTek’in Helio G36 işlemcisi ve 5000 mAh batarya ile geliyor. İşte Xiaomi’nin bütçe dostu (en azından yurt dışında) telefonlarının özellikleri:

Redmi Note 12S ve Note 12 Pro 4G resmen ortaya çıktı 20 sa. önce eklendi

MediaTek Helio G36, Android 12 Go, 8MP ana kamera

Redmi A2 ve A2 Plus, aynı ekran özelliklerini paylaşıyor; 6.52 inç, HD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı, IPS LCD panel.

3GB RAM (LPDDR4x) 32GB depolama alanı (microSD kart ile 1TB’a kadar artırılabiliyor) ile gelen Redmi A2 telefonlar, MediaTek Helio G36 işlemciyle geliyor ki önceki modellere kıyasla en önemli fark bu.

Kutusundan Android 12 Go sürümüyle çıkan telefonlar, arkada 8MP ana kamera ve QVGA kameradan oluşan ikili kamera kurulumuna sahip. Öndeki kamera; 5MP. Her iki cihazda da 10w standart şarjı destekleyen 5000 mAh batarya bulunuyor.

Peki, ağırlık ve boyutlarına kadar aynı olan iki model arasındaki fark ne? Redmi A2 Plus, arkada parmak izi okuyucuya sahipken, Redmi A2’de herhangi bir parmak izi tarayıcı bulunmuyor. Evet, ilginç olarak Redmi A2 ile A2 Plus arasındaki tek fark bu. Redmi A2 ve A2 Plus fiyatlarına gelince, şirket bu konuda açıklama yapmadı.

Redmi A2 Plus özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.52 inç, 720x1600, 20:9, 400nit, IPS LCD

: 6.52 inç, 720x1600, 20:9, 400nit, IPS LCD İşlemci : MediaTek Helio G36 (12nm)

: MediaTek Helio G36 (12nm) Bellek : 2GB / 3GB RAM

: 2GB / 3GB RAM Depolama : 32GB (microSD kart ile 1TB'a kadar)

: 32GB (microSD kart ile 1TB'a kadar) Arka kamera : 8MP f/2.0 (geniş), QVGA lens (derinlik)

: 8MP f/2.0 (geniş), QVGA lens (derinlik) Ön kamera : 5MP f/2.2

: 5MP f/2.2 Batarya : 5000 mAh, 10w kablolu (micro USB)

: 5000 mAh, 10w kablolu (micro USB) İşletim sistemi : Android 12 (Go edition)

: Android 12 (Go edition) Biyometrik : Arkada parmak izi okuyucu

: Arkada parmak izi okuyucu Renkler : Yeşil, mavi, siyah

: Yeşil, mavi, siyah Boyut ve ağırlık: 164.9 x 76.75 x 9.09mm, 192 gr

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Redmi A2 Plus tanıtıldı: İşte özellikleri