Redmi A2 ve A2 Plus tanıtıldı: Aralarında tek fark var!

MediaTek Helio G36, Android 12 Go, 8MP ana kamera
Redmi A2 ve A2 Plus, aynı ekran özelliklerini paylaşıyor; 6.52 inç, HD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı, IPS LCD panel.
3GB RAM (LPDDR4x) 32GB depolama alanı (microSD kart ile 1TB’a kadar artırılabiliyor) ile gelen Redmi A2 telefonlar, MediaTek Helio G36 işlemciyle geliyor ki önceki modellere kıyasla en önemli fark bu.
Kutusundan Android 12 Go sürümüyle çıkan telefonlar, arkada 8MP ana kamera ve QVGA kameradan oluşan ikili kamera kurulumuna sahip. Öndeki kamera; 5MP. Her iki cihazda da 10w standart şarjı destekleyen 5000 mAh batarya bulunuyor.
Peki, ağırlık ve boyutlarına kadar aynı olan iki model arasındaki fark ne? Redmi A2 Plus, arkada parmak izi okuyucuya sahipken, Redmi A2’de herhangi bir parmak izi tarayıcı bulunmuyor. Evet, ilginç olarak Redmi A2 ile A2 Plus arasındaki tek fark bu. Redmi A2 ve A2 Plus fiyatlarına gelince, şirket bu konuda açıklama yapmadı.
Redmi A2 Plus özellikleri
- Ekran: 6.52 inç, 720x1600, 20:9, 400nit, IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Helio G36 (12nm)
- Bellek: 2GB / 3GB RAM
- Depolama: 32GB (microSD kart ile 1TB'a kadar)
- Arka kamera: 8MP f/2.0 (geniş), QVGA lens (derinlik)
- Ön kamera: 5MP f/2.2
- Batarya: 5000 mAh, 10w kablolu (micro USB)
- İşletim sistemi: Android 12 (Go edition)
- Biyometrik: Arkada parmak izi okuyucu
- Renkler: Yeşil, mavi, siyah
- Boyut ve ağırlık: 164.9 x 76.75 x 9.09mm, 192 gr
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)