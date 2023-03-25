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    Anlık Bildirim

    Redmi A2 ve A2 Plus tanıtıldı: Aralarında tek fark var!

    Xiaomi, yeni Redmi A2 serisi akıllı telefonları tanıttı. Bütçe dostu telefon olduğu bilinen Redmi A2 Plus özellikleri ile neler sunuyor bakalım.                 
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    redmi a2 & a2 plus tanıtıldı işte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yeni giriş seviye A serisi akıllı telefonları Redmi A2 ve Redmi A2+’ı sessiz sedasız tanıttı. Redmi A2 serisi, MediaTek’in Helio G36 işlemcisi ve 5000 mAh batarya ile geliyor. İşte Xiaomi’nin bütçe dostu (en azından yurt dışında) telefonlarının özellikleri:

    MediaTek Helio G36, Android 12 Go, 8MP ana kamera

    Redmi A2 ve A2 Plus, aynı ekran özelliklerini paylaşıyor; 6.52 inç, HD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı, IPS LCD panel.

    3GB RAM (LPDDR4x) 32GB depolama alanı (microSD kart ile 1TB’a kadar artırılabiliyor) ile gelen Redmi A2 telefonlar, MediaTek Helio G36 işlemciyle geliyor ki önceki modellere kıyasla en önemli fark bu.

    Kutusundan Android 12 Go sürümüyle çıkan telefonlar, arkada 8MP ana kamera ve QVGA kameradan oluşan ikili kamera kurulumuna sahip. Öndeki kamera; 5MP. Her iki cihazda da 10w standart şarjı destekleyen 5000 mAh batarya bulunuyor.

    Peki, ağırlık ve boyutlarına kadar aynı olan iki model arasındaki fark ne? Redmi A2 Plus, arkada parmak izi okuyucuya sahipken, Redmi A2’de herhangi bir parmak izi tarayıcı bulunmuyor. Evet, ilginç olarak Redmi A2 ile A2 Plus arasındaki tek fark bu. Redmi A2 ve A2 Plus fiyatlarına gelince, şirket bu konuda açıklama yapmadı.

    Redmi A2 Plus özellikleri

    redmi a2 plus özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.52 inç, 720x1600, 20:9, 400nit, IPS LCD
    • İşlemci: MediaTek Helio G36 (12nm)
    • Bellek: 2GB / 3GB RAM
    • Depolama: 32GB (microSD kart ile 1TB'a kadar)
    • Arka kamera: 8MP f/2.0 (geniş), QVGA lens (derinlik)
    • Ön kamera: 5MP f/2.2
    • Batarya: 5000 mAh, 10w kablolu (micro USB)
    • İşletim sistemi: Android 12 (Go edition)
    • Biyometrik: Arkada parmak izi okuyucu
    • Renkler: Yeşil, mavi, siyah
    • Boyut ve ağırlık: 164.9 x 76.75 x 9.09mm, 192 gr
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 4 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 6 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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