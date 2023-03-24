Redmi Note 12S ve Note 12 Pro 4G tanıtılmadan resmen ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin alt markası Redmi, küresel pazar için Redmi Note 12 (4G), Note 12 5G, Note 12 Pro ve Note 12 Pro+ 5G'yi duyurdu. Bunun duyurusu resmi mi.com üzerinden yapılırken aynı zamanda henüz duyurulmamış olan Redmi Note 12S ve Note 12 Pro 4G modelleri de bu vesileyle gösterildi.

Redmi Note 12S ve Note 12 Pro 4G modellerinin her ikisinin de önümüzdeki günlerde veya haftalarda resmiyet kazanması bekleniyor. Redmi Note 12S görselleri, telefonun siyah, mavi ve yeşil renklerde geleceğini gösteriyor. Delikli ekran tasarımının yanında yana monte edilmiş parmak izi okuyucu ve 108 MP arka üç kamera bölmesi bu resimlerden çıkarabileceğimiz detaylar arasında.

Redmi Note 12S beklenen özellikleri

Tam Boyutta Gör Redmi Note 12S hakkında çıkan söylentiler cihazın geçen yılki Note 11S’in yeniden markalanmış bir versiyonu olacağını iddia ediyor. Note 12S, daha hızlı şarj çözümü sunacak ancak derinlik sensöründen yoksun olacak gibi görünüyor. Ek olarak telefonun 6.43 inç AMOLED FHD+ 90Hz ekran, 16 megapiksel özçekim kamerası, 108 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro üçlü kamera ünitesine sahip olması bekleniyor. Bunların yanında Helio G96, 8 GB LPDDR4x RAM, 128 GB UFS 2.2 depolama ve 67 W hızlı şarjlı 5.000 mAh pil de Redmi Note 12S özellikleri arasında yer alacak.

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Redmi Note 12 Pro (4G) beklenen özellikleri

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki görüntülerde görülebileceği gibi, Redmi Note 12 Pro (4G) siyah, beyaz, mavi ve degrade mavi tonlarında satışa sunulacak. Tasarım açısından cihazın delikli bir ekrana, yana bakan bir parmak izi tarayıcıya ve 108 MP ana kameraya sahip Xiaomi 12 serisi benzeri bir kamera ünitesiyle geleceği ve aynı dizaynı koruyacağı görülebilir. Bu telefon için de Note 10 Pro'nun (küresel) yeniden markalanmış versiyonu olacağı iddia ediliyor. Bu nedenle telefonun 6,67 inç AMOLED FHD+ 120Hz ekran, Snapdragon 732G, 8 GB LPDDR4x RAM, 128 GB UFS 2.2 depolama alanı, 5.020mAh batarya, 16 megapiksel ön kamera, 108 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş, 5 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik dörtlü kamera sistemi gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor.

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Redmi Note 12S ve Note 12 Pro 4G resmen ortaya çıktı