Redmi Band 2 yakında Avrupa'da piyasaya sürülecek

Tam Boyutta Gör Xiaomi en yeni akıllı bilekliği Redmi Band 2'yi Çin dışında satmaya başladı. Cihaz uluslararası pazarda Redmi Smart Band 2 adı altında sunuluyor. Endonezya'da piyasaya sürülen akıllı bileklik çok yakın bir zamanda Avrupa'da da satışa çıkacak.

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Endonezya'da tavsiye edilen perakende satış fiyatı 27 doların altında. Karşılaştırma yapabilmeniz için Çin'de 23 dolar fiyatla satıldığını belirtelim. Avrupa'da ise Redmi Band 2, İtalya'nın uygunluk beyanı (Declaration of Conformity) veritabanında çoktan yer aldı.

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Redmi Band 2 neler sunuyor?

Akıllı bilekliğin Avrupa pazarında tam olarak ne zaman satışa sunulacağı ve nasıl bir fiyatla satılacağı henüz bilinmiyor. Redmi Band 2'de 172 x 320 piksel çözünürlüğe sahip 1.47 inç LCD ekran mevcut. İçerdiği 210 mAh batarya sayesinde 14 güne kadar pil ömrü sunuyor.

Cihazın diğer özelliklerini 5 ATM suya dayanıklılık ve Bluetooth 5.1 BLE desteği olarak sıralayabiliriz. Redmi Band 2 ayrıca kalp atış hızını, kandaki oksijen doygunluğunu (SpO2), uyku düzenini ve kadınların adet döngüsünü de takip edebiliyor.

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