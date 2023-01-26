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    Redmi Band 2 yakında Avrupa'da piyasaya sürülecek

    Xiaomi'nin geçtiğimiz Aralık ayında piyasaya sürdüğü Redmi Band 2, Çin dışına çıktı. Endonezya'da satışa sunulan akıllı bileklik yakında Avrupa pazarına da gelecek.
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    Redmi Band 2 yakında Avrupa'da piyasaya sürülecek Tam Boyutta Gör
    Xiaomi en yeni akıllı bilekliği Redmi Band 2'yi Çin dışında satmaya başladı. Cihaz uluslararası pazarda Redmi Smart Band 2 adı altında sunuluyor. Endonezya'da piyasaya sürülen akıllı bileklik çok yakın bir zamanda Avrupa'da da satışa çıkacak.

    Endonezya'da tavsiye edilen perakende satış fiyatı 27 doların altında. Karşılaştırma yapabilmeniz için Çin'de 23 dolar fiyatla satıldığını belirtelim. Avrupa'da ise Redmi Band 2, İtalya'nın uygunluk beyanı (Declaration of Conformity) veritabanında çoktan yer aldı.

    Redmi Band 2 yakında Avrupa'da piyasaya sürülecek Tam Boyutta Gör

    Redmi Band 2 neler sunuyor?

    Akıllı bilekliğin Avrupa pazarında tam olarak ne zaman satışa sunulacağı ve nasıl bir fiyatla satılacağı henüz bilinmiyor. Redmi Band 2'de 172 x 320 piksel çözünürlüğe sahip 1.47 inç LCD ekran mevcut. İçerdiği 210 mAh batarya sayesinde 14 güne kadar pil ömrü sunuyor.

    Cihazın diğer özelliklerini 5 ATM suya dayanıklılık ve Bluetooth 5.1 BLE desteği olarak sıralayabiliriz. Redmi Band 2 ayrıca kalp atış hızını, kandaki oksijen doygunluğunu (SpO2), uyku düzenini ve kadınların adet döngüsünü de takip edebiliyor.

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    V
    vixx 7 saat önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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