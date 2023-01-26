Redmi Band 2 yakında Avrupa'da piyasaya sürülecek

Endonezya'da tavsiye edilen perakende satış fiyatı 27 doların altında. Karşılaştırma yapabilmeniz için Çin'de 23 dolar fiyatla satıldığını belirtelim. Avrupa'da ise Redmi Band 2, İtalya'nın uygunluk beyanı (Declaration of Conformity) veritabanında çoktan yer aldı.
Redmi Band 2 neler sunuyor?
Akıllı bilekliğin Avrupa pazarında tam olarak ne zaman satışa sunulacağı ve nasıl bir fiyatla satılacağı henüz bilinmiyor. Redmi Band 2'de 172 x 320 piksel çözünürlüğe sahip 1.47 inç LCD ekran mevcut. İçerdiği 210 mAh batarya sayesinde 14 güne kadar pil ömrü sunuyor.
Cihazın diğer özelliklerini 5 ATM suya dayanıklılık ve Bluetooth 5.1 BLE desteği olarak sıralayabiliriz. Redmi Band 2 ayrıca kalp atış hızını, kandaki oksijen doygunluğunu (SpO2), uyku düzenini ve kadınların adet döngüsünü de takip edebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?