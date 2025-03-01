Redmi Book Pro 16 ve Pro 14 tanıtıldı: 30 saate kadar pil ömrü!

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, Çin'de amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra'nın yanı sıra 2025 model Redmi Book Pro 16 ve Redmi Book Pro 14 dizüstü bilgisayarlarını da piyasaya sürdü. Intel'in ikinci nesil Intel Core Ultra işlemcilerinden güç alan bilgisayarlar, gelişmiş ekranları ve uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor.

Redmi Book Pro 16 özellikleri

Redmi Book Pro 16, 15,9 mm kalınlığında ve 1,88 kg ağırlığında şık bir metal gövdeyle geliyor. 16 inç büyüklüğünde 3,1K LCD ekrana sahip cihaz, 165 Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık ve %100 DCI-P3 renk gamutu sunuyor.

Tam Boyutta Gör 14 çekirdekli Intel Ultra 5 225H veya 16 çekirdekli Ultra 7 255H işlemci seçeneklerine sahip olan bilgisayar, 32 GB LPDDR5X bellek ve 1 TB PCIe 4.0 SSD ile birlikte geliyor. Ayrıca ekstra depolama alanı için bir adet M.2 yuvası barındırıyor.

Redmi Book Pro 16 pil ömrüyle de hayli iddialı. 99 Wh kapasiteli batarya ile cihaz 30 saate kadar pil ömrü sunuyor. Dahili olarak gelen 140 W GaN USB-C adaptörü dizüstü bilgisayarı 30 dakikada %54'e kadar şarj edebiliyor. Soğutma için "Hurricane Cooling" sistemi, 200 kanatlı çift 12V fan, üç ısı borusu ve geçen yılki modelden %63,4 daha yüksek geliştirilmiş termal iletkenlik sunuyor.

Redmi Book Pro 14 özellikleri

Tam Boyutta Gör Redmi Book Pro 14, büyük kardeşiyle aynı 15,9 mm kalınlığı korurken 1,45 kg ağırlığıyla daha mobil bir seçenek sunuyor. 2,8K çözünürlüklü ekranı, 500 nit parlaklık, 120 Hz yenileme hızı ve %100 sRGB kapsamı sunuyor. İşlemci ve depolama seçenekleri abisiyle aynı olan Pro 14, ek olarak 16 GB RAM seçeneği sunuyor.

Tam Boyutta Gör Batarya tarafında, 80 Wh kapasiteli pil 31 saate kadar kullanım sunarken, 100 W GaN adaptörü cihazı 30 dakikada 0'dan %51'e şarj edebiliyor. Soğutma sistemi ise çift 12 V fan ve iki ısı borusunu içeriyor.

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Her iki dizüstü bilgisayar da Windows 11 ile geliyor Xiaomi'nin AI PC motorunu içeriyor. Yapay zeka hesaplama gücü her iki modelde de 96 TOPS'a ulaşarak büyük dil model performansını %200'ün üzerinde ve yerel görüntü işleme görevlerini %120'nin üzerinde artırıyor.

Bağlantı seçenekleri arasında Thunderbolt 4, USB-C, HDMI 2.1, iki USB-A 3.2 Gen1 portu ve bir 3,5 mm ses jakı bulunuyor. Ek özellikler arasında Xiaomi sesli asistan, cihazlar arası paylaşım sağlayan HyperConnect, 1080p kameralar ve Dolby Vision ile Atmos desteği bulunuyor.

Redmi Book Pro 14, 16 GB RAM'e sahip Ultra 5 modeli için 784 dolardan başlayan fiyattan satışa sunulurken, tepe seviye 32 GB RAM'li Ultra 7 sürümü 964 dolara kadar çıkıyor. Redmi Book Pro 16 için fiyatlandırma, Ultra 5 modeli için 895 dolardan başlıyor ve Ultra 7 işlemcili modelde 1032 dolara ulaşıyor.

Xiaomi, dizüstü bilgisayarların küresel pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağını ise açıklamadı.

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