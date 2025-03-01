Redmi Book Pro 16 ve Pro 14 tanıtıldı: 30 saate kadar pil ömrü!

Redmi Book Pro 16 özellikleri
Redmi Book Pro 16, 15,9 mm kalınlığında ve 1,88 kg ağırlığında şık bir metal gövdeyle geliyor. 16 inç büyüklüğünde 3,1K LCD ekrana sahip cihaz, 165 Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık ve %100 DCI-P3 renk gamutu sunuyor.
Redmi Book Pro 16 pil ömrüyle de hayli iddialı. 99 Wh kapasiteli batarya ile cihaz 30 saate kadar pil ömrü sunuyor. Dahili olarak gelen 140 W GaN USB-C adaptörü dizüstü bilgisayarı 30 dakikada %54'e kadar şarj edebiliyor. Soğutma için "Hurricane Cooling" sistemi, 200 kanatlı çift 12V fan, üç ısı borusu ve geçen yılki modelden %63,4 daha yüksek geliştirilmiş termal iletkenlik sunuyor.
Redmi Book Pro 14 özellikleri
Her iki dizüstü bilgisayar da Windows 11 ile geliyor Xiaomi'nin AI PC motorunu içeriyor. Yapay zeka hesaplama gücü her iki modelde de 96 TOPS'a ulaşarak büyük dil model performansını %200'ün üzerinde ve yerel görüntü işleme görevlerini %120'nin üzerinde artırıyor.
Bağlantı seçenekleri arasında Thunderbolt 4, USB-C, HDMI 2.1, iki USB-A 3.2 Gen1 portu ve bir 3,5 mm ses jakı bulunuyor. Ek özellikler arasında Xiaomi sesli asistan, cihazlar arası paylaşım sağlayan HyperConnect, 1080p kameralar ve Dolby Vision ile Atmos desteği bulunuyor.
Redmi Book Pro 14, 16 GB RAM'e sahip Ultra 5 modeli için 784 dolardan başlayan fiyattan satışa sunulurken, tepe seviye 32 GB RAM'li Ultra 7 sürümü 964 dolara kadar çıkıyor. Redmi Book Pro 16 için fiyatlandırma, Ultra 5 modeli için 895 dolardan başlıyor ve Ultra 7 işlemcili modelde 1032 dolara ulaşıyor.
Xiaomi, dizüstü bilgisayarların küresel pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağını ise açıklamadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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