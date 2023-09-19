Redmi Buds 5'in tanıtım tarihi açıklandı: 46 dB gürültü engelleme ile geliyor

Tam Boyutta Gör Redmi markası 21 Eylül'de Note 13 serisi akıllı telefonlarını tanıtmak için bir etkinlik düzenleyecek. Çinli şirket aynı gün yeni bir kablosuz kulaklık da tanıtacak. Redmi Buds 5 adı altında sunulacak modelin temel özellikleri ve tasarımı hakkında bazı detaylar ortaya çıktı.

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Yayınlanan postere bakılırsa kablosuz kulaklık beyaz, açık mor ve siyah olmak üzere üç renk seçeneği ile piyasaya sürülecek. Redmi Buds 5 geçen yıl Çin'de duyurulan Buds 4'ün yerini alacak. Kablosuz kulaklığın 46 dB'ye kadar aktif gürültü azaltma teknolojisi ile öne çıkacağını belirtelim.

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Kristal netliğinde aramalar

Buna ek olarak yapay zeka destekli çift mikrofon, kristal netliğinde aramalar için ortam sesinin bastırılmasına yardımcı olacak. Ayrıca kulaklıkların dokunmatik kontrollere, Bluetooth 5.3 bağlantısına ve iyileştirilmiş pil ömrüne sahip olması da bekleniyor.

Şirket kablosuz kulaklığın teknik özellikleriyle ilgili çok fazla detay vermedi. Görüldüğü gibi ürün esas olarak gürültü engellemeye odaklanmış durumda. Neyse ki tanıtım etkinliğine çok az bir süre kaldı. Diğer tüm ayrıntıları ve fiyat bilgisini birkaç gün içinde öğrenmiş olacağız.

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Redmi Buds 5 için tarih verildi: 46 dB gürültü engelleme sunacak