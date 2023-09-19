Redmi Buds 5'in tanıtım tarihi açıklandı: 46 dB gürültü engelleme ile geliyor

Yayınlanan postere bakılırsa kablosuz kulaklık beyaz, açık mor ve siyah olmak üzere üç renk seçeneği ile piyasaya sürülecek. Redmi Buds 5 geçen yıl Çin'de duyurulan Buds 4'ün yerini alacak. Kablosuz kulaklığın 46 dB'ye kadar aktif gürültü azaltma teknolojisi ile öne çıkacağını belirtelim.
Kristal netliğinde aramalar
Buna ek olarak yapay zeka destekli çift mikrofon, kristal netliğinde aramalar için ortam sesinin bastırılmasına yardımcı olacak. Ayrıca kulaklıkların dokunmatik kontrollere, Bluetooth 5.3 bağlantısına ve iyileştirilmiş pil ömrüne sahip olması da bekleniyor.
Şirket kablosuz kulaklığın teknik özellikleriyle ilgili çok fazla detay vermedi. Görüldüğü gibi ürün esas olarak gürültü engellemeye odaklanmış durumda. Neyse ki tanıtım etkinliğine çok az bir süre kaldı. Diğer tüm ayrıntıları ve fiyat bilgisini birkaç gün içinde öğrenmiş olacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.