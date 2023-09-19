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    Anlık Bildirim

    Redmi Buds 5'in tanıtım tarihi açıklandı: 46 dB gürültü engelleme ile geliyor

    Redmi bu hafta düzenleyeceği etkinlikte sadece merakla beklenen Note 13 serisi akıllı telefonlarını tanıtmakla kalmayacak aynı zamanda yeni bir kablosuz kulaklık da duyuracak.
    Redmi Buds 5 için tarih verildi: 46 dB gürültü engelleme sunacak Tam Boyutta Gör
    Redmi markası 21 Eylül'de Note 13 serisi akıllı telefonlarını tanıtmak için bir etkinlik düzenleyecek. Çinli şirket aynı gün yeni bir kablosuz kulaklık da tanıtacak. Redmi Buds 5 adı altında sunulacak modelin temel özellikleri ve tasarımı hakkında bazı detaylar ortaya çıktı.

    Yayınlanan postere bakılırsa kablosuz kulaklık beyaz, açık mor ve siyah olmak üzere üç renk seçeneği ile piyasaya sürülecek. Redmi Buds 5 geçen yıl Çin'de duyurulan Buds 4'ün yerini alacak. Kablosuz kulaklığın 46 dB'ye kadar aktif gürültü azaltma teknolojisi ile öne çıkacağını belirtelim.

    Redmi Buds 5 için tarih verildi: 46 dB gürültü engelleme sunacak Tam Boyutta Gör

    Kristal netliğinde aramalar

    Buna ek olarak yapay zeka destekli çift mikrofon, kristal netliğinde aramalar için ortam sesinin bastırılmasına yardımcı olacak. Ayrıca kulaklıkların dokunmatik kontrollere, Bluetooth 5.3 bağlantısına ve iyileştirilmiş pil ömrüne sahip olması da bekleniyor.

    Şirket kablosuz kulaklığın teknik özellikleriyle ilgili çok fazla detay vermedi. Görüldüğü gibi ürün esas olarak gürültü engellemeye odaklanmış durumda. Neyse ki tanıtım etkinliğine çok az bir süre kaldı. Diğer tüm ayrıntıları ve fiyat bilgisini birkaç gün içinde öğrenmiş olacağız.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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