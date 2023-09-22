Redmi Buds 5 tanıtıldı: Aktif gürültü engelleme, 40 saat pil ömrü, uygun fiyat

Pil ömrü ve diğer detaylar
Redmi Buds 5'in pil ömrü şarj kutusunun desteği ile 40 saate kadar çıkıyor. Ancak kablosuz kulaklıklar bu takviye olmadan tek başına 10 saat dayanabilecek kapasitede. Beş dakikalık hızlı şarj ile 2 saatlik müzik çalma süresi elde etmek mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.