Redmi Buds 5 tanıtıldı: Aktif gürültü engelleme, 40 saat pil ömrü, uygun fiyat

Tam Boyutta Gör Xiaomi yeni bir uygun fiyatlı kablosuz kulaklık tanıttı. Redmi Buds 5 adı altında piyasaya sürülen ürün aktif gürültü engelleme teknolojisi ve hızlı şarj desteği sunuyor. Tasarım olarak ise bir önceki modelden önemli ölçüde farklı olduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör Redmi Buds 5, 46 dB'ye kadar aktif gürültü engelleme (ANC) sistemiyle donatıldı. Ayrıca üç farklı gürültü engelleme ve üç farklı dış ses geçirgenlik seviyesi (şeffaf mod) mevcut. Kulaklıklarda 12.4 mm çapında titanyum kaplı sürücülere yer verilmiş. NetEase Cloud Sound sertifikası, Bluetooth 5.3 ve çift mikrofon da var.

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Pil ömrü ve diğer detaylar

Redmi Buds 5'in pil ömrü şarj kutusunun desteği ile 40 saate kadar çıkıyor. Ancak kablosuz kulaklıklar bu takviye olmadan tek başına 10 saat dayanabilecek kapasitede. Beş dakikalık hızlı şarj ile 2 saatlik müzik çalma süresi elde etmek mümkün.

Tam Boyutta Gör Redmi Buds 5 beyaz, siyah ve mor renk seçenekleri ile geliyor. Ayrıca AAPE markası ile iş birliği içinde tasarlanan kamuflaj renginde sınırlı sayıda üretilmiş bir versiyonu da olacak. Standart modelin fiyat etiketi 27 dolar. AAPE versiyonu ise 41 dolar.

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Redmi Buds 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı