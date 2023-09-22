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    Redmi Buds 5 tanıtıldı: Aktif gürültü engelleme, 40 saat pil ömrü, uygun fiyat

    Redmi markasının yeni kablosuz kulaklığı sonunda tanıtıldı. Uygun fiyatla sunulan Redmi Buds 5 isimli model aktif gürültü engelleme (ANC), 12.4 titanyum sürücüler ve 40 saatlik pil ömrüyle geliyor.
    Redmi Buds 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi yeni bir uygun fiyatlı kablosuz kulaklık tanıttı. Redmi Buds 5 adı altında piyasaya sürülen ürün aktif gürültü engelleme teknolojisi ve hızlı şarj desteği sunuyor. Tasarım olarak ise bir önceki modelden önemli ölçüde farklı olduğunu belirtelim.
    Redmi Buds 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Redmi Buds 5, 46 dB'ye kadar aktif gürültü engelleme (ANC) sistemiyle donatıldı. Ayrıca üç farklı gürültü engelleme ve üç farklı dış ses geçirgenlik seviyesi (şeffaf mod) mevcut. Kulaklıklarda 12.4 mm çapında titanyum kaplı sürücülere yer verilmiş. NetEase Cloud Sound sertifikası, Bluetooth 5.3 ve çift mikrofon da var.

    Redmi Buds 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Pil ömrü ve diğer detaylar

    Redmi Buds 5'in pil ömrü şarj kutusunun desteği ile 40 saate kadar çıkıyor. Ancak kablosuz kulaklıklar bu takviye olmadan tek başına 10 saat dayanabilecek kapasitede. Beş dakikalık hızlı şarj ile 2 saatlik müzik çalma süresi elde etmek mümkün.

    Redmi Buds 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Redmi Buds 5 beyaz, siyah ve mor renk seçenekleri ile geliyor. Ayrıca AAPE markası ile iş birliği içinde tasarlanan kamuflaj renginde sınırlı sayıda üretilmiş bir versiyonu da olacak. Standart modelin fiyat etiketi 27 dolar. AAPE versiyonu ise 41 dolar.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 18 saat önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 18 saat önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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